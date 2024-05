Eurovision 2024 : 5 prestations qui pourraient triompher

Suite aux performances dévoilées lors des deux demi-finales exceptionnelles de l’Eurovision 2024, la rédaction d’aficia revient sur 5 prestations marquantes.

La tension monte d’un cran à l’approche de la grande finale de la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson. Désormais, nous connaissons les 26 pays qualifiés à l’issue de deux demi-finales surprenantes qui, comme chaque année, ont déjoué certains pronostics des Bookmakers. Parmi les faits marquants de ces soirées, nous retiendrons notamment la non-qualification de la Belgique qui proposait pourtant un titre à la production saisissante au profit d’une qualification inattendue de la Lettonie malgré des chances de qualification minimes dans les pronostics.

La qualification d’Israël a également suscité de vives réactions, tant positives que négatives, en raison du contexte géopolitique actuel. De nombreuses manifestations contre la participation d’Israël à l’Eurovision sont ainsi organisées à Malmö, annonçant une finale mouvementée pour sa jeune représentante Eden Golan. Sensible à la résilience et au courage de la chanteuse, une partie du public européen défendant les valeurs apolitiques du concours pourrait pourtant bien la porter jusqu’à une victoire surprise.

Aussi, plusieurs pays se sont véritablement révélés à l’instar de l’Irlande qui caracole désormais dans le top 5 des Bookmakers. Il faut dire que sa prestation digne d’un film d’horreur s’est révélée impressionnante mais peut-être jugée trop sombre et clivante pour prétendre à la victoire. Dans tous les cas, Bambie Thug devrait se frayer une jolie place dans le classement final. Avant de vivre toutes les émotions de la finale de l’Eurovision 2024, la rédaction d’aficia lance les paris et vous propose de découvrir les 5 artistes qui pourraient succéder à Loreen !

Baby Lasagna | “Rim Tim Tagi Dim”

La Croatie est définitivement la grande favorite de l’Eurovision 2024. Si plusieurs pays ont misé sur une proposition décalée, la chanson de Baby Lasagna est de loin la plus crédible et la plus originale pour se hisser jusqu’à la victoire. Et il n’y a qu’à entendre l’engouement du public de la Malmö Arena pour se rendre compte que le groupe de rock est un concurrent redoutable. Dans la prestation de la Croatie, nous aimons cette scénographie haute en couleurs et dynamique qui permet à Baby Lasagna de s’emparer de la scène et d’offrir un extrait de concert sans temps mort.

Nemo | “The Code”

En mêlant les genres d’opératique et de rap, le représentant de la Suisse a concocté une chanson pop extrêmement efficace et explosive taillée pour la scène de l’Eurovision 2024. Sa prestation donnée en demi-finale ne déçoit pas tant elle confirme son amplitude vocale et son charisme dans une mise en scène plutôt sobre mais élégante. Seul sur scène et sublimé par des faisceaux lumineux, Nemo attire indéniablement le regard et offre ainsi une performance cinématographique soignée.

alyona alyona & Jerry Heil | “Teresa & Maria”

Samedi soir, l’Ukraine ouvrira la soirée en deuxième position. Un ballotage peu favorable mais nul doute que la prestation d’alyona alyona et Jerry Heil marquera les esprits. Ode à la cause féminine, la chanson déjà très puissante profite d’une scénographie poétique et convaincante. Nous ne pouvons qu’apprécier la manière dont l’Ukraine déroule une histoire pour sublimer les mots scandés. L’image finale est particulièrement touchante lorsque les deux artistes se mêlent à une fresque de femmes soudées, symbolique d’union et de sororité. Des valeurs chères à l’Eurovision.

Angelina Mango | “La noia”

L’Italie fait aussi partie des favoris pour la finale malgré un léger repli dans les récentes estimations des Bookmakers. Pourtant, Angelina Mango a de nombreux atouts à faire valoir pour remporter le trophée. En plus d’une jolie voix suave et d’une présence magnétique sur scène, elle propose incontestablement l’une des scénographies les plus esthétiques de cette édition. Le tout est au service d’une chanson terriblement addictive et d’un refrain fédérateur qui devrait une nouvelle fois faire son effet samedi.

Slimane | “Mon Amour”

Et si la France remportait cette 68ème édition de l’Eurovision ? Rien ne semble improbable pour Slimane qui continue de faire bonne impression auprès du public international et qui pourrait bien récolter un maximum de points du jury. Grâce à une prestation live singulière, il offre une version encore plus frissonnante et personnelle de “Mon Amour” qui résonne comme un cri du cœur. Avec une mie en scène sans artifices, il puise donc sa force dans l’émotion et dans une capacité d’interprétation inégalée cette année.