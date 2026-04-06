Lisa Pariente se confie dans son nouveau titre “Premier choix”

Lisa Pariente revient avec “Premier choix”, un morceau intime dans lequel elle transforme les blessures d’adolescence en force. C’est à découvrir sur aficia !

Il y a encore quelques années, Lisa Pariente était derrière son écran, postant régulièrement des adaptations en français de hits anglo-saxons. Il y a quelques jours, elle s’est produite dans l’une des salles les plus emblématiques de la capitale : la Cigale. Et le concert affichait complet ! Une chose est sûre : la chanteuse s’est imposée comme l’une des voix de la nouvelle scène pop française. Et le chemin parcouru depuis ses débuts en dit long.

Après la sortie de son premier EP Antidépresseur en juin 2024, l’artiste a poursuivi sa thérapie musicale avec plusieurs singles, dont “Ruelle sombre” fin 2025, une chanson piano voix bouleversante qui brise le silence autour des violences sexuelles. Cette fois-ci, elle aborde un sujet tout aussi intime et personnel avec son nouveau titre “Premier choix”.

Porté par une production douce et hypnotique, le morceau dévoile une part plus vulnérable de l’artiste : « J’ai jamais été le premier choix / Les garçons de ma classe ne me regardaient pas / Jamais leurs yeux ne se sont posés sur moi / À part pour rire un peu dans les couloirs ». Elle y raconte les blessures vécues à l’adolescence, qu’elle transforme aujourd’hui en force : « Donc je me lève / J’ai plus peur d’avancer », chante-t-elle.

À travers ce titre, Lisa Pariente évoque aussi cette attente constante de validation, ce besoin d’être vue et choisie. Elle explore la quête de validation et l’apprentissage de l’amour de soi dans une écriture directe qui retranscrit un parcours aussi long que sinueux.

Avec “Premier choix”, Lisa Pariente transforme la vulnérabilité en une énergie sincère, et c’est précisément ce qui touche autant à l’écoute.

Inès Fakche

Découvrez le dernier single de Lisa Pariente :