Loreen explore la vulnérabilité de l’amour dans “Is It Love”

Après une seconde victoire à l’Eurovision avec un titre au retentissement mondial, Loreen dévoile “Is It Love”, un nouveau single en écoute sur aficia !

Si le grand public français avait découvert Loreen en 2012 grâce à son brillant parcours au concours de l’Eurovision qui avait vu sa chanson “Euphoria” triompher, le succès de l’artiste était resté plutôt confidentiel au sein de la sphère des Eurofans. Mais pour autant, la suédoise a poursuivi sa carrière agrémentée de productions électro-pop et dance dont elle seule a le secret.

C’est en ce début d’année que la chanteuse opérait son grand retour sur la scène musicale internationale en représentant une nouvelle fois la Suède à l’édition 2023 de l’Eurovision. Grande favorite, Loreen a remporté son deuxième trophée avec l’intense “Tattoo”. Le single cumule à ce jour plus de 300 millions de streams sur Spotify et a décroché une certification platine en France pour plus de 30 millions d’écoutes. Aussi, “Tattoo” caracole au sommet des titres les plus diffusés sur les ondes françaises.

Une virée dans le désert

Surfant sur la vague du succès, Loreen partira à la rencontre de ses fans européens lors d’une tournée qui fera notamment escale à Paris le 5 décembre prochain. Pour les retardataires, il est trop tard puisque le concert affiche déjà complet ! Désireuse désormais de confirmer l’essai et d’asseoir son identité artistique, la chanteuse mise sur un nouveau single fédérateur intitulé “Is It Love” !

Sur cette dernière chanson teintée de notes orientales et faisant la part belle à des percussions endiablées, Loreen interroge la sincérité et l’authenticité de l’amour au sein de sa relation. Elle met en lumière la confusion et l’incertitude qui l’accablent, comme prise au piège d’un labyrinthe : “Dis-moi où suis-je dans ton cœur maintenant ? / Est-ce de l’amour ? / Dis-moi ce que tu ressens la nuit ? Est-ce de l’amour ?”. L’immensité du désert aride illustre à merveille cette quête de sens face au doutes.

Visionnez “Is It Love”, le nouveau clip de Loreen :