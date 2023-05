Eurovision : Pourquoi Loreen est-elle favorite avec “Tattoo” ? 

Il n’y a pas de doute selon les boomakers. C’est Loreen qui remportera le concours de l’Eurovision à Liverpool avec le morceau “Tattoo”. aficia vous explique pourquoi.

Adeptes ou non du Concours de l’Eurovision, il faut que vous sachiez que parmi tous les pays en lice, la Suède a déjà tiré son épingle du jeu grâce à une certaine Loreen. Pour les fans de ce type de concours, Loreen est loin d’être une candidate ordinaire.

En effet, l’artiste de 39 ans est devenue célèbre lorsqu’elle a (déjà) remporté le concours Eurovision en 2012 avec le tube “Euphoria”, devenu un succès mondial. Souvenez-vous, le titre s’était classé en tête des charts dans une vingtaine de pays.

Loreen retente l’Eurovision

Mais ce n’est pas tout ! Loreen s’était déjà présentée l’année d’avant avec “My Heart Is Refusing Me” et en 2017 avec “Statements”. C’est donc effectivement une quatrième participation qui s’offre à elle en 2023 avec le titre “Tattoo”. C’est rare dans le concours. Certains s’affolent protestant que cela ne devrait pas être autorisé !

Mais Loreen est devenue une figure emblématique. Avec son titre “Tattoo” dont l’instru monte crescendo, la chanteuse a dominé les phases qualificatives (l’équivalent à notre Concours ‘Destination Eurovision’) et s’apprête à brûler le parquet avec son nouveau single taillé pour remporter le concours. La structure et la recette semblent être les mêmes que “Euphoria” (2012) . Y a t-il vraiment une prise de risque finalement ? En tout cas, ça fonctionne ! Le titre comptabilise déjà plus de 50 millions de streams dans le Monde, dont 1,1 million en France (et 132.000 rien que cette semaine!).

Mais attention à la Finlande, à l’Italie ou à la France qui pourraient venir jouer les troubles fêtes ! Rendez-vous le 13 mai 2023 à Liverpool pour le verdict.

Découvrez “Tatoo” le single de Loreen :