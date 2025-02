Malo’ illumine son retour avec “Meilleurs qu’hier”

Après près de trois ans de silence, Malo’ revient avec “Meilleurs qu’hier”, un titre lumineux qui résonne comme une véritable bouffée d’optimisme. C’est à découvrir sur aficia !

Depuis la sortie de son dernier EP PAUSE en 2022, l’artiste franco-australien Malo’ a pris le temps de voyager, de se recentrer et de se nourrir d’inspiration, notamment lors d’une tournée intimiste en Australie au cours de laquelle il a pu présenter de nouveaux morceaux. Il revient donc avec une énergie renouvelée et une envie contagieuse de partager sa joie de vivre comme l’atteste “Meilleurs qu’hier”, son nouveau single prometteur et premier extrait d’un album en cours de préparation, aux côtés de faiseurs de hits tels que Tibz et Alien qui sont notamment crédités à la composition et à la production de son dernier titre.

Un hymne à la liberté et au bonheur simple

Avec “Meilleurs qu’hier”, Malo’ célèbre la vie et les petits bonheurs du quotidien qui nous poussent à avancer. À travers ce single feel-good, il nous invite ainsi, avec sincérité et légèreté, à profiter du moment présent, à vivre comme on l’entend, tout en nourrissant l’espoir de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour : “Personne nous dira quoi faire / On essaiera d’être meilleur qu’hier / On est juste de passage sur terre / On fera les choses à notre manière”. Une philosophie qui se traduit par une production soignée, où les arrangements organiques apportent chaleur et panache à l’ensemble.

Dès les premières notes, ce nouveau single capte l’auditeur grâce à son énergie contagieuse et sa mélodie terriblement addictive. Entre pop lumineuse et influences rétro délicieuses, Malo’ réussit le pari d’offrir un morceau entêtant, à la fois intemporel et résolument moderne, qui donne instantanément envie de sourire et de danser.

Écoutez “Meilleurs qu’hier”, le nouveau single de Malo’ :