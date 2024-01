Olivia Ruiz s’adresse à son fils dans “Le Sel”

Après le très entrainant “La Réplique”, Olivia Ruiz annonce son sixième opus studio et dévoile “Le Sel”, un titre ensoleillé en écoute sur aficia !

Amorcé en novembre dernier, le retour en musique d’Olivia Ruiz se faisait attendre. Il faut dire que la parution de son dernier disque en date remonte à 2016 mais néanmoins, l’artiste n’a jamais cessé d’écrire et de fouler la scène, en s’illustrant notamment ces dernières années dans la rédaction et la publication de deux romans auréolés de succès. Une parenthèse vertueuse puisque la principale intéressée insufflait avec “La Réplique” un nouveau virage artistique flamboyant teinté de sonorités électroniques et de rythmes latins.

Afin de donner suite à ce single, la chanteuse dévoilera son sixième disque intitulé La Réplique le 1er mars 2024, avant de partir en tournée en avril et de faire escale à l’Olympia le 20 novembre prochain. Mais en amont, elle dévoile “Le Sel”, l’un des treize titres figurant à la tracklist de son prochain album co-composé aux côtés de Nino Vella (Yseult, Eddy de Pretto…) et de Vincha (Louane, Ben Mazué…).

Le vertige du rôle de mère

Sur ce nouvel extrait, Olivia Ruiz chante pour son fils et évoque avec admiration et douceur toute la positivité et la lumière émanant des enfants. Des moments de grâce qui estompent les doutes et font oublier les maux du quotidien. Et à son tour, l’artiste s’émerveille, comme une enfant, de la spontanéité, des émotions et des facultés de son fils.

“Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents / Il suffit que je te reconnaisse / Car tu es le sel, la cannelle, le piment / Tu es le sucre, le miel / Je suis l’enfant ” scande avec intensité Olivia Ruiz sur un refrain entêtant à la rythmique chaloupée. Entre français et espagnol, l’artiste livre une déclaration pleine de tendresse qui célèbre tous les êtres qui injectent de la joie et de la légèreté dans nos vies.

Découvrez “Le Sel”, le nouveau single d’Olivia Ruiz :