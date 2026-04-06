OneRepublic met à l’honneur l’amour sur “Need Your Love”

Le groupe OneRepublic, mené par Ryan Tedder, dévoile “Need Your Love”, un nouveau single à découvrir d’urgence sur aficia !

Moins de deux ans se sont écoulés depuis la parution d’Artificial Paradise, le sixième opus de OneRepublic, porté notamment par l’incontournable “Runaway”, largement plébiscité sur les ondes et certifié single de platine dans l’hexagone avec l’équivalent de 30 millions de streams. Il faut dire que le groupe excelle dans l’art de concocter des mélodies populaires qui font mouche auprès du public, comme en témoignent les nombreuses certifications décrochées ces dernières années, en France comme à l’international.

Fort de ce succès, le groupe s’était lancé dans une grande tournée, qui s’est notamment arrêtée à l’Accor Arena à la fin de l’année 2025 pour un concert à guichets fermés. La tournée se poursuit d’ailleurs en 2026, en Europe mais aussi en Chine et aux États-Unis. Et pas de répit pour OneRepublic qui, après avoir remastérisé son premier album Dreaming Out Loud, paru il y a déjà près de 20 ans, revient déjà avec un nouveau single inédit !

Un nouvel album en préparation

Afin de lancer les festivités d’une nouvelle ère et de donner un avant-goût de leur septième disque actuellement en préparation, les acolytes de OneRepublic misent sur un hymne à l’amour intitulé “Need Your Love”. Il y a par ailleurs fort à parier que ce nouveau titre s’impose durablement comme l’un des hits de l’année ! Avec ce single, OneRepublic met à l’honneur la force du lien amoureux, privilégiant la connexion humaine au succès matériel : “La plupart des gens sont en quête de quelque chose d’authentique / Et je n’ai pas besoin de gagner des millions / Ni de m’encombrer de problèmes de luxe”.

La voix de Ryan Tedder se révèle à la fois puissante et sensible sur ce titre émouvant, porté par un mid-tempo pop-rock enivrant. Dans la mise en images dévoilée, OneRepublic interprète le morceau sans fioritures, dans un vaste hangar tamisé, laissant toute leur place au poids des mots et à cette déclaration d’amour sincère.

Visionnez le nouveau clip de OneRepublic :