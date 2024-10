Sab chante l’amour toxique avec “On se bat”

Plusieurs mois après la parution de son premier single, Sab revient en force avec l’explosif “On se bat” à savourer d’urgence sur aficia !

Révélée au début de l’année, Sab est parvenue à se frayer un chemin sur les ondes nationales, d’abord avec une cover remarquée du titre “6 milliards” puis avec son premier single officiel “Ça ira” dévoilé peu de temps avant l’été. Les présentations effectuées, l’artiste n’a cessé d’attiser la curiosité du public grâce à un univers pop fédérateur et une identité artistique singulière qu’il nous tarde de voir éclore davantage sur un EP ou un long format.

En attendant, Sab continue de distiller des pastilles musicales comme en témoigne la mise en ligne d’un nouvel extrait inédit intitulé “On se bat”. Et alors que l’artiste visait la lumière et l’optimisme face aux tourments sur son premier single entêtant, elle met désormais en lumière une facette artistique plus sombre mais tout aussi fascinante et percutante.

Une relation intense mais destructrice

L’amour est une nouvelle fois au cœur de ce nouveau single et semble s’imposer comme une thématique chère à Sab pour son trait universel. Mais cette fois-ci, la principale intéressée évoque une relation passionnelle et destructrice où se côtoient la déraison et la manipulation. Les mots sont incisifs et assènent des vérités, soutenus par une rythmique addictive et efficace à souhait : “On se bat dans le vide et ça nous fait du mal / On cherche l’idéal / On s’attarde sur ce qu’il y a de mal / On tire sur notre amour avec des vraies balles / On décore les nuits de nos désaccords / On joue encore à qui a raison, qui a tort / On cherche des vérités comme on cherche de l’or”.

Une mise en image très soignée sublime le texte de Sab. À l’écran, nous retrouvons la chanteuse aux côtés de la comédienne Artemisia Toussaint. Ensemble, elles illustrent les différents états de cette relation toxique ponctuée de moments de tendresse et de complicité comme de crises de voix et de disputes. La relation est montrée imprévisible voire menaçante mais comment se libérer de l’emprise ?

Visionnez “On se bat”, le nouveau clip de Sab :