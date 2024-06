Sab laisse quelques mots d’amour avec “Ça ira”

Après deux covers prometteuses, Sab entre dans la cour des grands en dévoilant “Ça ira”, un premier single accrocheur à découvrir sur aficia !

Des années à rêver de musique, Sab a cultivé et aiguisé son esprit artistique en autodidacte. Musicienne, autrice mais aussi compositrice, c’est par le prisme d’une expérience en groupe, les Spicy Sweeties, qu’elle expérimentera ses premiers pas dans le monde de la musique à l’adolescence. Sans délaisser des études en sociologie et en philosophie pour autant, la musique alors relayée au second plan finit par s’imposer comme une évidence.

Épaulée de Marso (Slimane, Mika, Pierre de Maere) et de Corson (Éloïz, Jenifer), Sab est fin prête à présenter son univers artistique, après un avant-goût plein convaincant sur deux covers révélant notamment un timbre de voix captivant et un phrasé singulier. En guise de première composition originale, l’artiste lève ainsi le voile sur “Ça ira” !

Sab vise le cœur

Résolument dans l’air du temps, ce nouveau single profite d’une mélodie entraînante, aux accents pop, qui reste en tête. Les arrangements organiques sont très soignés et mettent en valeur l’interprétation envoûtante de Sab. Face aux tourments et aux incertitudes sur le chemin, l’artiste puise du positif et se veut rassurante pour ne pas laisser la noirceur triompher.

“Je te laisse quelques mots d’amour / Pour que tu les aies dans le cœur / Le jour où se pointeront les pleurs / Et je te laisse quelques d’amour / Pour que la nuit, quand t’y repenses / Ils détruisent le bruit du silence / Et ça ira”. Des mots fédérateurs, simples mais percutants s’entrechoquent, éveillant incontestablement la curiosité sur la suite des aventures musicales de Sab.

Visionnez “Ça ira”, le premier clip de Sab :