Sylvain Duthu s’offre une escapade solo avec “Prologue”

Sylvain Duthu s'échappe de son groupe et entame une carrière solo avec le titre "Prologue".

Sylvain Duthu est un artiste bien connu du grand public. Il est l’une des voix et l’un des membres historiques de Boulevard Des Airs. L’artiste a des envies de carrière solo depuis plusieurs années et c’est un évènement dramatique qui va l’inciter à se lancer pour de bon. En effet, il a été victime d’un grave accident de la circulation avec sa femme. De ce fait, Sylvain Duthu a alors eu besoin de se réfugier dans l’écriture pour laisser cette douloureuse étape derrière lui. L’écriture comme thérapie est le moteur de bon nombre d’artiste.

Une escapade solo

En guise d’introduction à son album, l’artiste tarbais jette son dévolu sur le titre “Prologue”. Il s’y présente avec beaucoup de sincérité et de poésie sur un texte très personnel et intime. La frontière entre le parlé et le chanté est très mince. La mélodie est au piano tandis que l’image et le texte sont centrés sur lui même. Ensuite, le morceau prend sur une autre direction à mesure que l’artiste s’ouvre au monde. Le plan s’élargit sur la mer, le son devient plus électronique et organique, avec ses bruits marins. Il termine sur un final explosif et jubilatoire, avec des sonorités électroniques et latines qui rappellent l’album Bruxelles de Boulevard Des Airs. D’autocentrée, l’image s’ouvre sur pléthore de monde qui font la fête sur la plage. On sent là toute la démarche et le besoin de Sylvain Duthu de partager ses compositions et textes.

Découvrez “Prologue” de Sylvain Duthu :

Ce premier titre n’est pas un single. Ce dernier n’arrivera que dans quelques semaines. “Prologue” ouvre un album sincère et émotif sous forme de journal intime. Boulevard Des Airs a également annoncé leur retour en studio après plusieurs années de pause. Leur dernier album remonte à 2019. Sylvain Duthu ne sera pas de la partie sur ce projet.