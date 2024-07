‘The Voice la tournée’ fait escale ce dimanche à Gémenos (13) !

La tournée de ‘The Voice’ bat son plein cet été. Elle passera notamment ce dimanche 21 juillet 2024 à Gémenos.

Depuis plus de 10 ans, ‘The Voice‘ connaît un succès qui ne se dément pas sur TF1 ! Plus qu’un talent show, c’est un rendez-vous annuel attendu par toute la famille où les performances vocales rencontrent l’émotion, la bienveillance et le spectaculaire. La saison 13 de ‘The Voice’ a été suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs chaque samedi soir. Vous suivez les artistes depuis plus de 10 ans maintenant. ‘The Voice la tournée’ se veut donc la suite naturelle de l’émission !

Tout l’été à travers toute la place, vous aurez la chance de retrouvez des anciens candidats, mais aussi les derniers et vaillants finaliste de la dernière saison.

Ce dimanche, Gémenos (près de Marseille), joueront pour vous, Flo Malley, Olympe et Odem des éditions précédentes, mais aussi Lize, Baptiste, Iris, Shanys ou encore Gabriel. Seul absent, Alphonse, grand gagnant de la 13ème saison !

Billetterie disponible