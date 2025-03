Under, la nouvelle branche rap de Chinese Man Records 

Ce 28 février débute l’aventure UNDER, roaster rap du label Chinese Man Records. Quatre artistes ont déjà signé, et c’est à découvrir sur aficia !

Dans l’optique de mettre en lumière de jeunes talents locaux et nationaux, Chinese Man Racords lance UNDER, son roaster rap. Le label basé dans la cité phocéenne a été créé en 2004 par le collectif de Hip-Hop Chinese Man. Par la suite, de nombreux artistes ont été produits par la maison de disque à l’image du groupe d’électro-pop Deluxe ou du très reggae Taiwan MC.

Une soirée lancement se tiendra le 28 février au Makeda à Marseille, destinée à présenter les quatre premiers artistes, originaires de Marseille en majorité. De plus, avant les concerts se tiendra une table ronde abordant la place de la femme dans l’industrie musicale, pour fêter les 20 ans du Syndicat des Musiques Actuelles. Ainsi, l’ambition d’UNDER est claire et précise, s’affirmer comme “un tremplin pour les artistes qui portent en eux l’essence des cultures urbaines et qui souhaitent laisser une empreinte durable dans l’industrie créative.”

Des artistes rap aux influences diverses

Dans la famille UNDER, je voudrais Misa. Un flow incisif, des textes percutants, le rappeur originaire de Marseille a déjà sorti un EP, Zone Tendue en 2024. Habitué des formats visuels, Misa a déjà sorti plusieurs clips notamment pour son dernier titre “chaine bloquée” sorti cette année.

Trap, électro, expérimental, rares sont les styles qui échappent à Ekloz. Véritable énergie brute, la rappeuse repousse sans cesse les limites du genre. Construisant un univers à la fois éclectique et original, Ekloz a déjà six projets à son actif. Le dernier en date, Merci pour les roses, est un parfait symbole de sa polyvalence.

Toujours côté féminin, voici Joy C. Alternant brillamment entre rap et autotune, l’artiste marseillaise parvient à réunir autour d’émotions diverses, de la trahison à la tristesse en passant par l’espoir. Fin 2024, elle sort le double single, “Coup de chance/ Cas contact”. Côté scène, l’artiste s’impose par une énergie contagieuse, une présence charismatique et remarquable.

Au contraire des trois autres signatures d’UNDER, Shien n’est pas originaire de Marseille mais de Châteauroux. Son pseudonyme est un hommage au meilleur ami de l’homme, ainsi qu’aux rappeurs Snoop et Nate Dogg, dont on ressent l’influence dans sa musique. Dans son dernier single, “Drift King”, sorti le 27 février, Shien arbore un flow percutant où l’égotrip occupe une place centrale. De quoi renforcer une direction artistique déjà solide.