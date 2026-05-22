Zazie chante nos paradoxes sur “Peu importe”

Zazie amorce une nouvelle ère avec “Peu importe”, un titre vibrant et engagé qui précède un douzième album. C’est à découvrir sur aficia !

Près de trois ans se sont écoulés depuis la sortie de Air, le dernier opus studio de Zazie. Un onzième album marqué notamment par le succès de “Comment on fait”, partagé avec Vianney, et certifié single de platine grâce à plus de 30 millions de streams. Après une tournée riche de près de 80 dates à travers la francophonie, l’artiste s’était faite plus discrète, évoquant néanmoins son envie de prendre le temps d’envisager la suite de sa carrière.

Aujourd’hui, ce silence créatif porte ses fruits puisque Zazie a presque presque finalisé son douzième opus, conçu notamment aux côtés de Jean-Pierre Pilot, fidèle collaborateur sur de nombreux albums dont Rodéo etTotem, ainsi qu’Olivier Schultheis. Avant d’en dévoiler davantage sur les contours de ce disque attendu dans les bacs au début de l’automne, l’auteure-compositrice et interprète choisit d’en offrir un premier aperçu avec “Peu importe”, disponible en écoute et en téléchargement dès ce vendredi 22 mai.

Une ode fragile au vivre-ensemble

Faussement léger, ce nouveau single séduit par sa production électro-pop rafraîchissante, mêlant touches rétro et ligne de basse dansante. Mais sous ses airs entraînants, le morceau s’impose comme une véritable ode au vivre-ensemble. Entre ironie et plume acérée, Zazie y évoque d’abord les tracas du quotidien, relativise leur importance et élargit le propos aux tensions de notre époque, marquées par la convoitise et les divisions. Une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel, où l’artiste choisit de replacer l’amour au centre de tout.

“Peu importe / Si l’monde marche à l’envers / Qu’les hommes ont le cœur à la guerre / Qu’y ait la guerre à nos portes / Pourquoi viser si loin / Quand poussent dans nos jardins / Des fleurs qu’on a pas vues / Dis-moi / Qu’est-ce que les autres ont de plus ?”scande l’artiste de ses fêlures vocales si reconnaissables. Le clip, attendu le 5 juin prochain, viendra quant à lui appuyer le propos en misant sur un univers à la fois humoristique et résolument burlesque.

Par ailleurs, Zazie repartira sur les routes en 2027 pour célébrer 35 ans de carrière et défendre les couleurs de son futur album. Si aucune tournée n’a encore été officialisée, plusieurs dates ont déjà filtré, notamment à Arcachon (6 avril 2027), Saint-Maurice (5 mai 2027) et Antibes (11 et 12 juin 2027).

Écoutez “Peu importe”, le nouveau single de Zazie :