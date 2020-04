Christophe : l’essentiel de “Succès fou” à “Good Bye je reviendrai”

Le chanteur Christophe est mort. Il avait 74 ans. Quoi de mieux que de la musique pour célébrer cette riche carrière. Découvrez son ‘Essentiel’ avec aficia.

C’est la triste nouvelle du jour : le chanteur Christophe est mort, des suites d’un emphysème, alors qu’il était hospitalisé à Brest en Bretagne. Il avait 74 ans.

Un choc dans le monde de la musique, une disparition très rapidement salué par de nombreux artistes et acteurs de l’industrie musicale comme Pascal Nègre, Christine and the Queens ou encore Olivier Nusse.

Né le 13 octobre 1945 dans la région parisienne à Jusisy-sur-Orge, le chanteur enregistrera son premier titre en 1963. Il ne restera pas dans les mémoires, “Reviens Sophie” est un échec. Qu’importe, Christophe ne lâche rien et en 1965 arrive sur les ondes le titre “Aline”. C’est le premier succès du chanteur, il y en aura bien d’autre !

Une carrière, des succès, des collaborations…

Des succès il y en aura beaucoup comme “J’ai entendu la mer”, “Je chante pour un ami”, “Excusez-moi Monsieur le professeur”, “Les Marionnettes” sans oublier “Les Mots bleus” issu de sa collaboration avec Jean-Michel Jarre.

Des collaborations il y en a des très belles. Jean-Michel Jarre donc, mais aussi Boris Bergman pour Samourai, Bob Decout, Alan Vaga, Philippe Paradis… Mais aussi la nouvelle génération qu’il invite sur son dernier projet : Christophe etc.

Deux albums, permettant à Christophe de visiter son répertoire si riche. Il invite ainsi Julien Doré, Pascal Obispo, Juliette Armenet, Nuski & Vaati, Etienne Daho…

Un carrière riche, un artiste en constante évolution, aimant l’art et le gens. Un artiste qui a eu l’occasion de prouver qu’il savait vivre avec son temps, être au goût du jour et en capacité de se réinviter. Alors, comme un dernier hommage, voici sa playlist ‘Essentiel’. de “Succès fou” à “Aline”, de “Lou” à “Ne raccroche pas” en passant par “Les Mots Bleus”, 24 titres et une conclusion : “Good Bye je reviendrai”.

Découvrez la playlist ‘Essentiel’ de Christophe :

Cette PlayList est également disponible sur Deezer & Spotify