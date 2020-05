Damien Lauretta : l’essentiel…

À l’occasion de sa venue dans notre Live Session ‘At Home’, aficia te propose de retrouver l’essentiel de Damien Lauretta.

Le public aura eu l’occasion de découvrir Damien Lauretta dans la série ‘Violetta’, véritable carton auprès du jeune public. Le participant à ‘X Factor’ en 2011 sera de nouveau à l’écran avec ‘Dreams : 1 rêve, 2 vies’.

Des expériences qui lui permettent de trouver son public et d’exposer ses talents : acteur, danseur et chanteur !

Ce parcours, nous allons avoir l’occasion de revenir dessus ce mardi 19 mai 2020. En effet, Damien Lauretta sera l’invité de notre Live Session ‘At Home’, une émission en direct à suivre sur notre compte Facebook et durant laquelle le public à le loisir d’intervenir.

Mais avant cela, on vous propose de replonger dans la jeune discographie de Damien Lauretta. On passe évidemment par ‘Violetta’ et ‘Dreams : 1 rêve, 2 vies’ mais également sur sa participation à l’album Balavoine(s) sans oublier ses derniers singles comme “Calle Verdi” et “La mer”.