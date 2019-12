Noël 2019 : la playlist au bon goût de bûche…

Il est temps de se mettre dans l’ambiance de Noël… Alors voici notre PlayList annuelle pour vous faire patienter avant la venue du Père Noël.

Une odeur de sapin, de vin chaud, de cannelle et l’impatience de voir nos souliers garnis de cadeaux… C’est Noël qui approche et fidèle à notre tradition annuelle nous venons vous livrer la PlayList idéale pour finir votre décoration, emballer vos cadeaux de dernières minutes, boire le lait de poule au coin du feu…

Alors forcément il y a l’incontournable « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey qui s’invite dans cette PlayList. Mais comme chaque année on tente de faire dans l’original et il faut dire que Valentin nous aura donné un sacré coup de main.

Ainsi, on retrouve dans la des artiste comme Hyphen Hyphen, Katy Perry, Keen’v, Lindsey Stirling. Mais aussi, Liam Payne, Macklemore, Robbie Williams, Taylor Swift et Jonas Brothers. Voilà de quoi enfiler encore quelques chocolats, deux trois verres de champagnes et de rythmer vos fêtes de fin d’années !