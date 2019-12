Clip “All I Want For Christmas Is You” : Mariah Carey diva de Noël !

Vous allez bien reprendre un peu d’esprit de Noël ? C’est avec Mariah Carey qui offre un nouveau clip à “All I Want For Christmas Is You” et c’est à voir sur aficia.

Qu’on se le dise : Mariah Carey est la reine et la diva ultime de Noël ! Pour preuve, le titre “All I Want For Christmas Is You” est désormais numéro un des charts outre-Atlantique.

Pas mal pour un titre qui date de 1994… Et si vous n’en pouvez plus d’entendre le titre, sachez que c’est loin d’être terminé puisque la diva vient d’offrir une nouvelle jeunesse à son titre !

Mariah Carey et la magie de Noël…

En effet, Mariah Carey offre une nouvelle mise en images du tube de Noël “All I Want For Christmas Is You” avec l’aide du réalisateur Joseph Kahn qui a déjà eu l’occasion de collaborer avec des artistes comme Muse, Lady Gaga, Destiny’s Child ou encore Taylor Swift.

Au programme de ce “All I Want For Christmas Is You” version 2019 ? Une Mariah Carey en mode diva de Noël qui tente d’apporter un soupçon de magie supplémentaire à une jeune fille. Inutile de chercher, l’ensemble des clichés de Noël s’invitent aux côtés de Mariah Carey, nous avons même le droit à plusieurs Père Noël…

Bref, si vous voulez passer vos fêtes de fin d’année sans entendre Mariah Carey et son indémodable “All I Want For Christmas Is You”, autant prendre un ticket direction la planète Mars. Ou alors on vous offre de très belles alternatives avec Hyphen Hyphen, Jonas Brothers, Taylor Swift, John Legend ou encore Robbie Williams. Et c’est juste ICI.

Découvrez “All I Want For Christmas Is You”, le nouveau clip de Mariah Carey :