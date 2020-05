Hupla : sa playlist exclusive avec Easy Life, Childish Gambino, Shame…

En exclusivité pour aficia, Hupla livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Aujourd’hui nous partons à la découverte de Hupla, une aventure solitaire qui se transforme par la suite en trio et qui vient nous conquérir avec le titre “Old 45”.

Comme une vibration musicale qui nous invite à vivre, à profiter de l’instant présent, oscillant entre la pop, l’electro et une touche de rock. Forcément, nous étions curieux d’en savoir plus sur la formation !

Hupla : de Tom Misch à Idles…

Au-delà de notre interview avec Hupla, c’est aussi sa playlist idéale qu’il nous partage, moyen absolument parfait pour découvrir l’univers d’un artiste, savoir ce qu’il l’inspire.

Et dans la sélection de Hupla c’est plutôt pas mal… En effet, on ouvre le bal avec “Kyiv” de Tom Misch avant d’écouter Easy Life rapidement rejoint par Childish Gambino et Tyler, The Creator. Il faut ajouter “The Cleaner” de Squid, un petit Shame et “Never Fight a Man With a Perm” de Idles pour conclure le tout.