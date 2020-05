L.E.J : sa playlist exclusive avec PARTYNEXTDOOR, Nirvana, Sneazzy…

En exclusivité pour aficia, L.E.J livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Semaine spéciale sur aficia puisque nous la passons en compagnie de L.E.J ! Le trio féminin fera son retour dans les bacs ce 29 mai avec Pas peur. Il donnera suite à En attendant l’album (2015) certifié Double Disque de Platine (équivalent à 200.000 ventes) et Poupées Russes paru il y a deux ans.

À l’occasion du nouvel album de L.E.J, garni de belles collaborations (Bigflo & Oli, Kemmler, Fakear, Chilla et Youssoupha), nous nous sommes entretenus avec les filles via Skype, confinement oblige.

L.E.J : de Queen à Rema…

Mais avant de découvrir la première partie d’interview de L.E.J dès demain sur aficia, on vous nous propose de plonger dans son univers musical, ses inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Et on peut dire que dans la playlist de L.E.J, c’est varié. On navigue entre du PARTYNEXTDOOR et du Sneazzy en passant par The Knife, sans oublier du Toto pour le côté décalé. Élisa est davantage dans la nostalgie en citant les célèbres The Police et Queen.