LXO : sa playlist exclusive avec Michaël Jackson, Dua Lipa, Toto…

En exclusivité pour aficia, LXO livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

LXO c’est le nouveau duo électro-pop emmené par Lude et Otta. Il vient de dévoiler son premier single efficace “Touch” dont nous avons récemment parlé. Il a accordé sa première interview à aficia, l’occasion pour les deux garçons de revenir sur la création du groupe et toute l’histoire qui se cache derrière LXO…

LXO : de The Weeknd à Toto…

Mais en plus d’une interview à découvrir aujourd’hui, nous avons demandé à LXO ce qu’il écoutait en ce moment afin de savoir ce qui l’influence aussi… On retrouve la discographie de Michaël Jackson ou bien de The Weeknd, deux de leur plus grosses influences, mais aussi “Africa” de Toto, “Physical” de Dua Lipa, Burna Boy ou encore le célèbre “Memories” de Maroon 5.