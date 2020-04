Malory, sa playlist exclusive avec Drake, Hervé, Nekfeu…

En exclusivité pour aficia, Malory livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Yohan Malory a beaucoup écrit pour les autres (M Pokora, Louane, Jenifer, Yodelice…) et se recentre sur lui-même au sein d’un projet très personnel et qui lui tient à cœur.

En attendant de dévoiler plus tard dans l’année un album, Malory publiait en janvier dernier une mixtape baptisée Métropole Blues, avec de belles collaborations (Yseult, S.Pri Noir, Claire Laffut…). Un projet étonnant que l’artiste est venue nous exposer en interview.

Malory, de The Weeknd à Childish Gambino

Mais en plus de l’interview qu’il nous a accordé, quoi de mieux que d’écouter ce que Malory écoute pour mieux cerner l’artiste ? Il nous a concoctée sa playlist du moment !

Dans cette sélection on y retrouve essentiellement des nouveautés avec un morceau extrait du nouvel album de The Weeknd, “Toosie Slide” de Drake, “People, I’ve Been Sad” de Christine and The Queens, “Si bien du mal” d’Hervé ou ou encore “Savage Anthem” de Partynextdoor et “Time” de Childish Gambino.

Mais il y a aussi des classiques du répertoire de The Strokes ! Une playlist très éclectique signée Malory…