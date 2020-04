Samares : sa playlist exclusive avec Ben Mazué, Pomme, Soan…

En exclusivité pour aficia, Samares livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

D’un côté Élodie, de l’autre Jonas. Ensemble, ils forment le duo Samares, une histoire qui début il y a déjà 15 ans sur les bancs du lycée… Aujourd’hui Samares c’est une alliance qui navigue sur une pop-folk intime après avoir emprunté les routes du rock.

C’est avec le clip de “Danse” que nous avons eu l’occasion d’être charmé par le tandem que nous avons donc invité pour une petite interview découverte. Mais avant cela, curieux de mieux connaître son univers, nous avons demandé à Samares de nous offrir sa playlist idéale…

Samares : de Ben Mazué à Pomme…

Quoi de mieux que d’écouter ce qu’écoute un artiste pour connaître son petit monde, ses inspirations ? Et vous allez voir, le petit monde de Samares est plutôt délicieux. On y trouve, par exemple, “Hummingbird” de Cocon, “Don’t” d’Ed Sheeran, “Drôle d’époque” de l’hypnotique Clara Luciani ou encore “Down On My Knees” d’Ayo et “”Nghir Alik” de Yuma.

Pour compléter cette sélection déjà riche, Samares ajoute “Partons demain” de Comme John, “”Flip the Switch” de Le Prince Miaou, “10 ans de nous” de Ben Mazué, “Je sais pas danser” de Pomme et, pour conclure “Emily” de Soan. Un univers riche, varié et tellement délicieux.