Sophie Tapie : sa playlist exclusive avec Billie Eilish, Mosimann, Kim Petras…

En exclusivité pour aficia, Sophie Tapie livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Projetée sous les feux des projecteurs en 2013 grâce à un brillant parcours dans le télé-crochet ‘The Voice’, Sophie Tapie poursuit ses rêves de musique. Et après la parution de son premier disque studio Sauvage en 2015, l’artiste opère un brillant retour avec “Malaisant”, un nouveau single sombre mais résolument moderne et radiophonique, prélude d’un deuxième disque studio teinté de sonorités electro attendu dans les bacs plus tard cette année.

Sophie Tapie : de Kim Petras à Disclosure…

En parallèle d’une interview dans laquelle elle nous explique la genèse de son nouveau single et de son clip, Sophie Tapie nous a concocté une playlist exclusive qui regroupe ses coups de cœur du moment.

Elle nous invite à écouter l’entêtant “Close Your Eyes” de la révélation Kim Petras, “Magnets” de Disclosure mais aussi le tube “Bad Guy” de Billie Eilish. Les artistes français ne sont pas en reste puisque Sophie Tapie écoute les productions electro et rêveuses de Mosimann et de Kid Francescoli. Pour ces artistes, respectivement choisi les titres “Lonely” et “Moon”. Enfin, Sophie Tapie recommande d’écouter l’album intégral Discovery de Daft Punk paru en 2001 ! Nous avons décidé de partager “Digital Love”.

Découvrez la playlist exclusive de Sophie Tapie pour aficia :