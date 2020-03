Superbus : sa playlist exclusive avec Yougblud, Yseult, Oliver Heldens…

En exclusivité pour aficia, Superbus livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Début mars, c’était le grand retour de Superbus avec, non pas un nouvel album, mais un EP de cinq titres afin de gâter les fans qu’il croisera au cours d’une grande tournée baptisée ‘XX TOUR’ pour ses 20 ans de carrière ! Et bonne surprise : cette tournée affiche déjà quasi-complet ! Malheureusement, la tournée a été reportée à la rentrée.

En attendant, on découvre cinq nouvelles pépites pop-rock, et parfois même électro, marquant un léger virage, comme en témoigne le premier extrait “Silencio”…

Superbus : de Deftones à A$ap Rocky

En plus de son interview, Superbus nous a offert sa petite playlist exclusive, ce qu’il écoute en boucle en ce moment ! Et vous allez voir, il y a de très belles choses dans cette sélection : des pépites, des découvertes, et des titres qui traversent les époques!

C’est le cas de “Farewell” de Soda Shop ou d’un bon LSD Sound System. Dans le plus contemporain, on retrouve Yougblud avec “parents” ou “Corps” d’Yseult dont Jennifer Ayache raffole. Pour le côté électro, Superbus nous glisse “Gecko” d’Oliver Heldens et le darkness “Bloody Valentine” de Kim Petras. Bref, que du bon dans cette playlist !

Découvrez la playlist exclusive de Superbus pour aficia :