Two Sparks : sa playlist exclusive avec Bruce Springsteen, The Weeknd, Dua Lipa…

En exclusivité pour aficia, Two Sparks livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Nous avons découvert Two Sparks durant le confinement… Une belle alliance de talents, l’alliance de deux frangins qui semblent prêts à emporter les foules avec eux.

Très curieux d’en savoir plus sur la formation, sur ses projet, nous avons invité Two Sparks à répondre à nos questions. Mais avant ça, le tandem nous offre sa playlist du moment !

Two Sparks de Bruce Springsteen à The Chainsmokers…

En effet, quel meilleur moyen pour découvrir l’univers d’un artiste que d’écouter ce qu’il écoute ? Et dans la sélection de Two Sparks c’est parfois le grand écart. Passant en effet de Bruce Springsteen à The Weeknd avant de nous offrir un petit Dua Lipa.

Dans le reste de sa sélection on retrouve le Frenchie DJ Snake, l’incontournable groupe Maroon 5 et le duo qui emporte tout sur son passage : The Chainsmokers ! Pour le reste, il te suffit d’écouter la playlist…