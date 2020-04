Zyes : sa playlist exclusive avec Tamino, Deluxe, BRNS…

En exclusivité pour aficia, Zyes livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Découverte… Celle de Zyes, un artiste qui compte bien publier son premier EP cette année et qu’il nous présente avec le titre “No Control”.

Curieux d’en savoir plus sur Zyes, nous l’avons invité en interview. Mais avant cela, nous lui avons également demander de nous offrir sa playlist idéale, sa bande son du moment…

Zyes : de Tamino à Marc Rebillet

Savoir ce qu’écoute un artiste c’est mieux appréhender son univers musical. C’est aussi découvrir les artistes qui arrivent à le faire vibrer. Et dans le cas de Zyes, il semble y en avoir pour tous les goûts, ou presque…

Il ouvre le bal avec “Indigo Night” de Tamino, nous embarque dans la folie de Deluxe avec “Barcelonnette” puis enchaîne avec Polo & Pan, Caravan Palace ou encore Swing.

Dans sa sélection, on écoute également “S’en aller” de Vampire Weekend, un très bon L’or du commun, le délicieux “My Head is Into You” de BRNS avant de conclure avec Artic Monkeys et Marc Rebillet.