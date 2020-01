En exclusivité pour aficia, Ycare livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance d’échanger avec Ycare à propos de son dernier album, d’amour et de sa belle rencontre avec Axelle Red.

Avant de découvrir l’interview d’Ycare, nous vous proposons de découvrir la playlist de ses indispensables. Et il faut dire que les titres qu’il a partagés lui ressemblent…

Ycare de Babyshambles à Booba…

La musique qui fait vibrer Ycare est multiple. Il y a du rap avec Booba et XXXTentacion, du rock avec Babyshambles, Steeve Miller Band et The Last Shadow Puppets ou encore de la samba avec les Brésiliens de Grupo Revelação. Une playlist éclectique qui laisse aussi la place à la musique de manga et au reggae de Clinton Fearon.

Découvrez la Playlist Exclusive d’Ycare pour aficia :