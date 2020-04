Avec son dernier clip “Freestyle Triptyk !”, HYL nous dévoile un peu plus de son univers ‘Schizéclectique’. Dans cette réalisation, nous sommes en compagnie d’exclamation, le personnage positif et entraînant du rappeur. Un clip simple et coloré qui donne la joie de vivre ! Entre rap et théâtre, l’aventure HYL est à suivre de près.