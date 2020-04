Grand gagnant de l’Eurovision en 2015, Måns Zelmerlöw continue d’explorer tous les recoins de son dernier album TIME avec la piste d’ouverture baptisé “On My Way”, l’un des titres forts de cet opus. Il vient de dévoiler les images, fortes de sens pour l’artiste puisqu’elles nous replongent dans son enfance, ses premiers concerts et nous remémorent les grands moments de l’Eurovision…