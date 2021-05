Le 47Ter se lâche et célèbre l’amitié avec le clip de “La seule”

Le trio 47Ter débarque avec le clip de “La seule”, issu de son dernier album. Une grosse dose de positif à savourer sur aficia.

On va pas refaire l’histoire du 47Ter, mais ça commence à faire un bout de temps qu’on en parle. Après une série de freestyles tonitruante nommée ‘On vient gâcher tes classiques‘, le groupe s’est illustré avec L’adresse, un premier album sorti le 25 octobre 2019 et certifié Disque de Platine après un peu plus d’un an d’exploitation (équivalent 100.000 ventes).

Une fougue éclatante, une spontanéité et des singles savoureux qu’on retrouve dans Légende, le deuxième album du trio d’amis d’enfance. Dévoilé le 16 avril 2021, le projet s’est rapidement hissé en haut des charts, avec 8.800 copies vendues dès sa première semaine.

Proches des fans, les trois artistes ont fait une poignée d’heureux en allant livrer eux même leur album. Et désormais, ils dévoilent les images de “La seule”, un des titres phares de l’opus. Comme à son habitude, le 47Ter joue sur sa douce folie naturelle pour célébrer une amitié forte et indessoudable. Lâcher prise, fête haute en couleurs, déguisements et fête inoubliable viennent donner du relief à ce morceau positif à souhait.

Découvrez “La seule”, le clip du 47Ter :