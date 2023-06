Il y a deux jours, Charlotte Cardin annonçait la sortie de son second album 99 Nights, prévu pour le 25 août prochain. Aujourd’hui, elle nous présente le single homonyme de ce nouvel opus, “99 Nights”. On vous en parle sur aficia.

On l’a découvert il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, l’artiste canadienne de 28 ans, Charlotte Cardin, sortira son deuxième album le 25 août. Et c’est une très bonne nouvelle ! Elle a d’ailleurs dévoilé la pochette de celui-ci, sur laquelle elle pose nue, attablée.

Son premier album Phoenix, sorti en 2021, avait rencontré un succès international, se maintenant au top du palmarès Billboard canadien des meilleurs albums pendant plusieurs semaines. Disque de platine au canada, il avait permis à l’auteure-compositrice-interprète de remporter pas moins de quatre JUNO Awards (l’équivalent des Grammys au Canada) pour les catégories Album of the Year, Pop Album of the Year, Single of the Year et Artist of the Year.

Mélange de nostalgie et d’espoir

En avril dernier, est sorti le premier single “Confetti”, également disponible désormais en français. “Ode aux introvertis” comme le déclare Charlotte, cette chanson électro-pop, au rythme entraînant, appelle irrésistiblement à danser, sur la voix sensuelle de l’artiste.

Charlotte Cardin, Confetti

Suite à la sortie de son second single “Looping”, dans lequel la chanteuse se dévoile encore un peu plus, elle nous offre aujourd’hui un troisième titre, homonyme de l’album à venir, “99 Nights”.

“99 nights go by, how am I supposed to feel alive, 99 nights go by, baby that shit don’t fly”. Charlotte Cardin, 99 Nights

Au sujet de cet opus, Charlotte Cardin précise “les 99 nuits symbolisent la fin d’un chapitre et le début d’un autre. C’est nostalgique parce qu’il y a une fin, mais c’est aussi plein d’espoir parce que je repars à zéro.”

Un album enjoué et nostalgique donc, que l’on attend avec impatience ! Avec sa voix grave et reconnaissable entre mille, son univers aux influences éclectiques, qui rappellent Amy Winehouse ou Lou Doillon, l’artiste ne laisse pas insensible et affirme son identité. Et ça fonctionne ! Jusqu’à aujourd’hui, elle a cumulé plus de 313 millions d’écoutes. Rien que ça !

En parallèle, une tournée européenne et américaine a été annoncée, le 99 Nights Tour, dès le 31 août, avec plusieurs dates en France, dont une à l’Olympia le 24 janvier 2024. Parfait pour bien commencer l’année !

Découvrez “99 Nights” de Charlotte Cardin :