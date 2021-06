Festival Art Rock : rendez-vous en septembre avec Yelle, Yseult, Rallye…

C’est officiel ! Le Festival Art Rock nous donne rendez-vous en septembre. Une édition riche et qui réserve de belles surprises. On fait le tour du programme avec aficia.

Nous avons eu le plaisir de vous l’annoncer, on vient maintenant le confirmer avec la programmation complète : le Festival Art Rock de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor – Bretagne) donne rendez-vous aux festivaliers du 1er au 12 septembre prochain. De quoi faire oublier l’annulation de l’édition initialement prévue du 20 au 23 mai dernier avec 12 jours de plaisirs !

Un nouveau souffle pour ce festival urbain et associatif qui annonce clairement la couleur dans son communiqué : “je ne me contenterais jamais de croiser les doigts, je continuerais d’inventer et de proposer de nouveaux formats pour secouer, sublimer, faire avancer et réfléchir. Je ferais tout pour que les artistes continuent d’avoir le droit de s’exprimer en toute liberté devant un public en chair et en os, lors de véritables moments de partage”. Une déclaration en forme de manifeste face à la crise sanitaire mondiale et l’annonce que cette édition très particulière se fera dans le respect strict du protocole sanitaire qui s’impose mais sans jamais oublier de vivre pleinement la musique et l’art comme il se doit.

De Yelle à Voyou en passant par Rallye…

Pour faire de ce festival un réel moment de fête et de partage, Art Rock et l’association Wild Rose doivent donc se réinventer et faire de Saint-Brieuc un rendez-vous incontournable durant 12 jours. Un pari un peu fou mais qui laisse voir une programmation très alléchante.

Cette édition sera donc sans l’habituelle Grande Scène qui s’installe dans le coeur de la ville. Art Rock nous donne rendez-vous au Musée de Saint Brieuc, à La Passerelle, au Parc des Promenades ou encore à la Chapelle Lamennais et à Bonjour Minuit.

Ainsi, du 1er au 12 septembre, le public pourra savourer une exposition au Musée de Saint-Brieuc avec les artistes Myle McDonald, Pierre Ardouvin, Filipe Vilas-Boas, Robyn Moody, Marco Barotti, Margriet van Breevoort et Réka Busic à l’honneur. Une exposition internationale pour ‘rêver et interpeller sur le monde d’après’ sur le thème Où va le monde ?.

Vendredi 3 septembre avec Sébastien Tellier et La Fine Équipe…

Côté musique, on commence les festivités dès le vendredi 3 septembre avec du très bon. En effet, on retrouve ce jour-là le cold-wave de Serpent et la pop de Sébastien Tellier dès 22h00 au Grand Théâtre. Juste avant, dès 18h30, Bonnie Banane et Lala &ce ouvrent le bal alors que c’est La Fine Équipe qui vient clôturer la journée, dès 1h00.

Samedi 4 septembre avec Yelle, Yseult et Rallye…

Le lendemain, la journée sera placée sous le signe de la Carte Blanche offerte à Yelle. Une première pour le Festival Art Rock. Dès 14h00, à la Chapelle Lamennais, nous allons avoir le plaisir de retrouver Prudence, Moussa et Louisahhh Live Band. On passe ensuite au Petit Théâtre afin d’applaudir dès 18h30 les boys de Rallye, le lumineux Frànçois and the Atlas Moutains avant de pouvoir applaudir, dès 22h00 Yseult et Yelle qui doivent se produire au Grand Théâtre. La journée se termine en beauté avec Moonshine, le collectif qui devrait vous faire passer une nuit blanche…

Dimanche 5 septembre avec Miossec, Crystal Murray, Thylacine…

Le dimanche 5 septembre, le public aura l’occasion de venir applaudir la princesse de la soul Crystal Murray tandis que le rock à la française de Miossec sera également de la partie. C’est aussi ce jour-là qu’un voyage onirique et un grand frisson doivent être au rendez-vous avec la présence sur scène de Thylacine.

Du 10 au 12 septembre…

Le week-end suivant sera également l’occasion de retrouver des artistes sur scène et de partager de très beaux frissons. Pop orchestrale avec Maxwell Farrington et le SuperHomard, électro futuriste avec QuinzeQuinze ou encore la pop savoureuse de Malik Djoudi…

Que la fête recommence !

Alors oui, le festival Art Rock aura un goût bien particulier, pas de grande foule, pas de Grande Scène, pas la folie que l’on partage chaque année. Mais le festival ne nous propose pas une édition au rabais, bien au contraire… L’association Wild Rose réinvente l’esprit de partage et de communion, innove, et fait en sorte de nous offrir un rendez-vous unique.

D’ailleurs, en préambule à cette grande fête, le festival nous donne également rendez-vous le 4 juillet… Ce jour là, c’est Voyou qui sera présent pour nous offrir un instant totalement inédit. Depuis La Passerelle au Grand Théâtre, l’artiste nous offrira une création en compagnie du Conservatoire de Saint-Brieuc. Un rendez-vous qui ne se refuse pas !

Pour retrouver la programmation complète, les modalités de réservation, la billetterie, une seule adresse : le site officiel du Festival Art Rock. Et un conseil : les places restent très limitées, il ne faut pas perdre de temps pour obtenir vos précieux sésames !