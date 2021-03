Ashe fait équipe avec Finneas pour nous offrir “Till Forever Falls Apart”

C’est une alliance délicieuse. Celle entre Ashe et Finneas pour nous offrir le titre “Till Forever Falls Apart”. Le clip est sur aficia.

Vous devez peut-être connaître Ashe… C’est elle que l’on retrouve dans la bande originale de la série Netflix ‘À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours’. C’est avec le titre “Moral of the Story” qui a fait un joli carton l’année dernière et qui existe dans une version en duo avec Niall Horan.

Dans l ‘industrie musicale elle n’est pas totalement inconnue puisqu’on la retrouve à l’écriture du titre “You Don’t Do It For Me Anymore” de Demi Lovato et que The Chainsmokers à eu l’occasion de la mettre en avant.

Ashe x Finneas

Aujourd’hui c’est avec Finneas que l’on retrouve Ashe. Finneas c’est le frère de Billie Eilish, lui qui se cache un peu dans l’ombre du succès mondial de sa sœur. Et si vous avez le moindre doute sur le talent de Finneas, on vous invite à écouter ce qu’il fait en solo…

L’alliance Ashe et Finneas ne date pas d’aujourd’hui puisque c’est lui qui a produit l’EP de la demoiselle en 2019 : The Rabbit Hole. Il est donc bien normal de les retrouver en duo. Un duo plus que séduisant qui s’expose sur “Till Forever Falls Apart”.

Les deux artistes se retrouvent dans le désert de Californie, sous l’oeil de Sam Bennett, pour habiller un titre qui flirte entre nostalgie et modernité. Parfaite symbiose des influences de Ashe et Finneas. De quoi exposer un peu plus le talent de Ashe et confirmer celui de Finneas qui ne cesse de nous surprendre.

Découvrez “Till Forever Falls Apart” de Ashe et Finneas :