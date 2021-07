L’hypnotique Aurora est de retour ! À désormais 24 ans, la Norvégienne mûrit musicalement. Cela se ressent avec une production encore plus aboutie, plus percutante. Avec “Cute For Me”, qui parle de s’accepter soi-même, Aurora nous captive de part la vidéo et sa danse complètement déjantée. Aurora est intenable et on adore ça !