La star mondiale AURORA s’est prêtée à l’interview ‘Flash’ en exclusivité pour aficia. Elle nous parle de sa proximité avec la France et de son troisième opus…

De plus en plus écoutée par les Français, adorée en Norvège, là où elle est originaire… AURORA remporte tous les suffrages depuis maintenant 2012, date à laquelle elle a sorti son premier single alors qu’elle n’avait que 16 ans. Depuis, la jeune femme aux 1,4 milliard de streams ne s’est jamais réellement arrêtée. On a d’ailleurs adoré ses titres “Animal” ou encore le plus récent “Cure For Me”

Après avoir remporté un franc succès en 2021 avec “Runaway” sur la plateforme TikTok, elle dévoilera ce 21 janvier son troisième album The Gods We Can Touch, empreint de sonorités pop et de rythmes électroniques venus tout droit des pays nordiques. La première prise de parole en France de l’artiste, c’est sur aficia !

AURORA, l’interview ‘Flash’ :

1 Sur aficia, on te suit depuis “Conqueror ”. Quel regard portes-tu sur ta carrière depuis tout ce temps ?

Je pense que c’est dans le but de tout art, d’évoluer et de changer à travers le temps ! Aussi, je ne réfléchis pas vraiment à la façon dont cela a changé, et je passe peu de temps à comparer mes sentiments à propos de mon art maintenant, par rapport à avant. Tout simplement, je suis heureuse que cette source d’inspiration soit si infinie, qu’elle puisse continuer de venir à moi. Et je suppose que même si j’ai beaucoup changé, la façon dont je le fais est toujours faite avec le cœur.

2 À l’étranger, on te perçoit comme une jeune ovni qui apporte une véritable fraîcheur à l’industrie du disque. Est-ce qu’en tant qu’artiste, on a conscience de ce qu’on fait paraître auprès des gens ?

Je pense beaucoup à ce que la musique peut offrir aux gens ! Je veux vraiment faire de la musique qui fait que les gens se sentent bien. Cela nous fait nous sentir en vie, soulagés, forts ou en sécurité. Et connectés.

3 As-tu un lien particulier ou une anecdote avec la France ?

J’aime la France. J’aime sa beauté. Et j’aime son peuple. J’aime le champagne (Sourire). C’est la chose la plus proche à l’or liquide que j’ai jamais goûté.

4 La sortie de ton troisième album est prévue pour ce 21 janvier. Quels ont été les grands changements par rapport aux précédents albums ? Es-tu montée en termes de niveau ?

Il y a toujours quelque chose de nouveau qui inspire chaque album. Un sujet, un sentiment qui décide de tout le processus de création. Cet album, tout comme les deux albums qui l’ont précédé, est inspiré par un truc très indépendant. Ce qui le fait se sentir comme un album très différent. Mais encore une fois, tous mes albums le seront. J’ai l’impression que la vie offre tellement de place pour être n’importe quoi ! Et l’art m’inspire pour exprimer cela. Je suis dans une humeur très sérieuse mais toujours très ludique en ce moment. Vous serez certainement en mesure d’entendre ça dans celui-ci !

5 Tu viens de dévoiler un duo avec la chanteuse française Pomme. Comment s’est faite cette surprenante collaboration ?

En 2020, Pomme a donné une interview à un célèbre média français. Elle disait qu’elle aimerait collaborer avec moi. Durant l’été de la même année, elle m’a contacté au travers de mes équipes pour une version 100% féminine et internationale pour son album Les failles qui n’aura finalement pas lieu. Au moment où j’ai enregistré mon nouvel album, je me trouvais dans un château en Norvège à l’architecture très française, qui était habité par un français fan d’art. Pour retranscrire ce lieu dans mon album, je tenais vraiment à avoir une chanson ou un passage en Français, et j’ai immédiatement pensé à Pomme. En parallèle, nous nous sommes contactées et on garde contact bien que nous ne nous sommes pas encore vues.

Découvrez “Everything Matters ”, le duo entre AURORA et Pomme :