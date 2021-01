Eurovision 2021 : Barbara Pravi représentera la France avec le titre “Voilà”

C’est fait. La France a fait son choix… C’est bien Barbara Pravi qui représentera la France au Concours Eurovision de la Chanson 2021 avec le titre “Voilà”.

C’est hier soir, samedi 30 janvier, que le public avait la possibilité de choisir le candidat qui doit nous représenter lors du grand concours annuel de l’Eurovision qui aura lieu cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas, suite à la victoire de Duncan Laurence en 2019 avec le titre “Arcade”.

Durant le show ‘Eurovision France : c’est vous qui décidez’ diffusé sur France 2, le public avait donc l’opportunité de découvrir les 12 candidats encore en course parmi 700 propositions de chansons. Au-delà de simplement découvrir les candidats, le public avait également la possibilité de voter afin d’élire le candidat qui doit porter nos couleurs, le vote final étant réparti à 50% entre le public votant et le jury professionnel. Ce jury était composé de Amir, Marie Myriam, Jean-Paul Gaultier, Natasha St-Pier, Duncan Laurence, Chimène Badi, André Manoukian, Élodie Gossuin, Agustin Galiana et Michèle Bernier.

Une soirée en demi-teinte…

12 candidats et une très longue émission… Mais il y en avait réellement pour tous les goûts. Du Corse avec “Tutti” de Casanova, de l’électro avec Pony X et “Amour Fou”, un rayon de soleil avec Amui et le titre “Maeva”. Mais il y avait également des hauts et des bas avec des prestations pas forcément à la hauteur de l’Eurovision.

Andriamad, qui ouvrait la soirée avec le titre “Alléluia” ne nous aura réellement pas convaincu, nous avons eu l’impression que le chanteur de 21 Juin Le Duo chantait dans du coton et parfois certains titres était d’une efficacité proche du zéro absolu.

La claque Barbara Pravi

Mais il y a aussi des claques musicales durant cette soirée et de très belles surprises. On garde en mémoire la très belle interprétation de Juliette Moraine avec “Pourvu qu’on même” par exemple. Il y a aussi Ali avec le titre “Paris me dit (Yalla)”. Il a fait une proposition totalement en accord avec l’Eurovision et même si il y avait quelques défauts au niveau vocal, il fut l’une des très belle surprise de cette soirée.

Et il y a eu la claque. Cette claque c’est celle que Barbara Pravi aura offerte au public et au jury avec le titre “Voilà”. Car c’est bien elle qui doit maintenant commencer le marathon qui l’a conduira à Rotterdam en mai prochain afin de représenter la France lors de la Grande Finale du 22.

Le titre a totalement charmé, arrivant à convaincre l’ensemble de l’auditoire d’une possible victoire de la France cette année à l’Eurovision. Résultat : 204 points pour la chanteuse.

Notons maintenant que Barbara Pravi sera l’invitée de notre émission At Home le 10 février prochain. Rendez-vous à 19h00, en direct, sur aficia, YouTube et Facebook. Vous aurez également la possibilité de poser vos questions à Barbara Pravi.

Les votes…

Du côté des votes, on note que le public a fait le choix, lors de la première session, de ne pas retenir Andriamad, Philippine, Terence James, Ali et LMK. C’est le jury qui sauvera LKM et son titre « Magique ».

Lors du ‘Second Round’, le jury aura accordé 104 points à Barbara Pravi. L’artiste sera également en tête du choix du public avec 100 points.

Si le public et le jury restent d’accords sur le choix de Barbara Pravi, ce n’est pas forcément le cas pour le reste des candidats. Casanova a remporté 80 points du public et seulement 22 de la part du jury. Amui, le trio venu de Polynésie, fera le grand écart avec 8 points du jury et 70 du public tandis que LMK le fera dans le sens inverse avec 66 points du jury et seulement 10 du public.