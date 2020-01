Clip “The Dirt” : Benjamin Ingrosso fait son retour. Et c’est séduisant !

Deux ans après l’aventure ‘Eurovision’, Benjamin Ingrosso revient avec “The Dirt” dont le clip est à découvrir sur aficia.

Issu du vivier suédois, le jeune Benjamin Ingrosso âgé de 22 ans a connu une ascension aussi rapide que fulgurante grâce notamment à l’aventure Eurovision. Il se présente une première fois au concours en 2017 mais c’est en 2018 qu’il se qualifie pour la finale avec le titre taillé pour un tel événement : « Dance You Off ».

Si la victoire est revenue à Netta cette année-là, le jeune homme termine avec une honorable 7ème place et lui offre une belle vitrine à l’internationale. Il n’a jamais quitté le sommet des charts en Suède et amasse au passage 7 Singles d’Or, 3 de Platine et un premier Disque d’Or pour son album.

Plus proches du public français

En plus de mener une carrière en Suède, Benjamin Ingrosso rêve d’une double carrière, en France. Lui qui figurait au crédit du titre “Paradise” de nos frenchies Ofenbach compte bien pérenniser cette relation si spéciale. Celui que l’on compare (déjà) aux légendes Bruno Mars et George Michael, rien que ça, vient de signer sur le label français 6 & 7 (Zazie, Marie-Flore…) avec à sa tête Pascal Nègre et sort son nouveau single “The Dirt”.

Benjamin Ingrosso s’est entouré des producteurs Didrik Franzen et Hampus Lindvall (Zara Larsson, Mike Perry, Mohombi) et compte bien nous séduire avec cette ballade pop rythmée et sur laquelle le beau gosse réussit à charmer une demoiselle sur les toits du monde…

Découvrez le clip “The Dirt” de Benjamin Ingrosso :