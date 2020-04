Bilal Hassani plus funk que jamais avec ”Fais le vide”

Après une année 2019 pleine d’aventures, Bilal Hassani compte bien continuer de surfer sur la vague du succès avec son nouveau titre ”Fais le vide”. C’est à découvrir sur aficia.

Après avoir représenté fièrement les couleurs de la France lors de la dernière édition de l’Eurovision avec son titre ”Roi”, Bilal Hassani continue depuis de vivre son rêve d’enfant. Un début de carrière qui a démarré très fort, entre la sortie de son premier album Kingdom dans lequel l’amour sous toutes ses formes est chanté, la programmation d’une tournée et un NRJ Music Awards, rien ne semble l’arrêter.

Une belle lancée qu’il continue d’exploiter. En cette nouvelle année, Bilal Hassani annonce son retour avec un nouvel album, pour frapper encore plus haut et plus fort. Il dévoile en ce 23 avril, son nouveau titre ”Fais le vide”.

”Majeur en l’air, une bouffée d’air…”

Depuis juillet 2019, Bilal Hassani prépare cette nouvelle aventure. Un temps de création plus long où le jeune artiste laisse le temps aux titres de mûrir afin de les perfectionner au fil du temps. ”Fais le vide” est le premier titre qu’il dévoile pour démarrer la promotion de ce nouvel album, une chanson qui lui tient à cœur et dont le message fait encore plus écho en cette période de confinement.

Avec la participation et le travail de Mathieu Mendès (M. Pokora, Kendji), Benjamin Neypoux (Lou, Chimène Badi) à la prod, de Kybah et Ben Herbez pour l’écriture, le titre ne peut qu’être efficace et entêtant. Pour ce nouveau départ, Bilal Hassani propose un univers aux influences 70’s, funk dans lequel la pop et le rn’b se rejoignent pour un rendu frais et estival.

Avec ”Fais le vide” il offre un hymne à la liberté où il revendique le lâcher prise et invite à vivre pour soi en refoulant les petits comme les gros soucis de la vie. Un style dansant qui promet un album, prévu en fin d’année, à la fois coloré et surprenant.

Découvrez ”Fais le vide” de Bilal Hassani :