Clip “All I Know” : Boostee rend hommage à la folie de son public

Belle année 2019 pour Boostee. Le temps de revenir avec “All I Know”, une mise en scène à savourer sur aficia.

Boostee est heureux et semble satisfait de son année 2019. Et il y a de quoi ! L’artiste de 24 ans a sorti en septembre M.A.D, un second album de qualité que nous avions pu écouter un peu en avance. Cerise sur le gâteau, Boostee nous avait parlé plus en détails de son nouveau projet au fil d’une interview bavarde, au discours frais et sans détour.

Le ‘M.A.D Tour‘ côté fans

On avait découvert les premières paroles de “All I Know” dans la session acoustique d’“Ego” aux côtés de Zaho, et le titre sert désormais de support pour mettre en images la série de concerts donnée en France durant l’année 2019.

Durant un peu moins de trois minutes, on suit un Boostee passionné, créant des liens avec son public et laissant exploser la rage positive de ses titres. Et l’artiste prévient déjà : ‘Pour les millions d’écoutes de mon album « M.A.D » et les milliers de sourires croisés durant le M.A.D TOUR. Merci pour cette année incroyable ! La suite arrive, je reviens vite !‘.

Découvrez “All I Know”, le clip de Boostee :