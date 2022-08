It’s Britney bitch ! Britney Spears est de retour avec à ses côtés Elton John en personne. Avec le single “Hold me Closer”, les deux stars sont déjà numéro 1 dans 32 pays ! aficia revient sur ce retour !

Depuis plusieurs semaines, le retour de Britney Spears était attendu… très attendu. Après 6 ans d’absence, l’interprète de “Toxic” annonçait revenir avec “un album de revanche”. Celle qui s’est battue pendant 13 ans avec la justice, est belle et bien de retour.

C’est donc plus positive et radieuse que jamais que Britney Spears est de retour ce 26 août 2022, espérant renouer avec le cœur du public avec le single “Hold me Closer”. Pour cela, elle a fait appel au légendaire Elton John. Ce dernier donnait récemment déjà sa voix au succès “Cold Heart” avec Dua Lipa. Cela a peut-être donné des idées à Britney qui en est très reconnaissante : “C’est cool d’être une voix sur votre chanson ! Sir Elton, je l’ai fait grâce à votre esprit génial, créatif et légendaire”.

Le principal intéressé a d’ailleurs répliqué : “Je croise juste les doigts pour cette collaboration lui redonne confiance en elle-même pour retourner en studio, faire plus de disques et se rendre compte qu’elle est sacrément bonne”.

Le résultat est sans appel. Le retour est plutôt bien accueilli par le public puisqu’il se hisse directement numéro 1 dans une trentaine de pays sur Apple Music.

Découvrez “Hold me Closer”, le nouveau single de Britney Spears :