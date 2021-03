Camille Lellouche dénonce les violences faites aux femmes avec “N’insiste pas”

Camille Lellouche livre un message puissant avec son titre “N’insiste pas”. Un titre qui dénonce les violences faites aux femmes. Le clip est sur aficia.

Camille Lellouche est largement sous le feu des projecteurs depuis sa collaboration avec Grand Corps Malade pour l’album Mesdames. En effet, sur cet opus on retrouve la chanteuse et comédienne pour interpréter le puissant “Mais je t’aime”. Un titre sacré Chanson Originale de l’Année lors de la dernière cérémonie des Victoires de la Musique.

De quoi donner des ailes à cette artiste qui a eu également l’occasion de présenter au public le premier single de son premier album : “Je remercie mon ex”. Et le succès est une fois de plus au rendez-vous puisque le titre affiche déjà plus de 5 millions de streams.

Camille Lellouche puissante !

Et c’est à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes que Camille Lellouche signe un retour grandiose. Fait de puissance, d’émotion, d’une belle fragilité aussi… Si la chanteuse a eu l’occasion de nous partager sa playlist inspirante, c’est surtout avec le titre “N’insiste pas” qu’elle nous fait fondre.

Avec ce titre, Camille Lellouche souhaite exposer et dénoncer les violences faites aux femmes. Et pour mieux exposer ses propos, elle livre un clip sous la forme d’une session en piano-voix en compagnie de Yaacov Salah. Intense, tout simple ! On y retrouve une Camille Lellouche prise dans le tourbillon de ses sentiments, fragile et forte à la fois et tentant par les mots et la musique d’ouvrir les consciences. Une conscience qui doit prendre des allures d’urgence, la vidéo se terminant par le constat glaçant : 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2019”.

Découvrez “N’insiste pas”, le nouveau clip de Camille Lellouche :