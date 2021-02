Le 12 février, aficia était dans les coulisses de la prestigieuse cérémonie des Victoires de la Musique 2021 ! Tu veux savoir ce qui s’y passait ? aficia te raconte…

Pour la 36ème édition des Victoires de la Musique, La Seine Musicale accueillait une nouvelle fois cette prestigieuse cérémonie. Avec la volonté de “mettre à l’honneur la musique live, la création et continuer à soutenir les jeunes talents”, Yseult, Vianney, Aya Nakamura, Clou et des nombreux autres artistes francophones ont assurés le show durant 3h ce vendredi 12 février 2021 en direct sur France 2.

aficia a eu l’honneur de se glisser dans les coulisses pour vous faire vivre cette soirée comme vous ne l’avez jamais vu !

Une édition particulière…

Comme nous le savons tous, la pandémie mondiale de la COVID-19 n’épargne personne depuis déjà un an. Et le monde de la culture n’échappe pas à la règle… Fort heureusement, les Victoires de la Musique ont pu être maintenues avec des règles sanitaires strictes afin d’assurer une soirée sous le signe de la sécurité et la bienveillance.

En arrivant, ce sont des masques et du gel hydroalcoolique aux couleurs de la cérémonie qui nous sont attribuées. Une attention qui nous plonge directement au cœur de l’événement. Cette année est également particulière puisque la catégorie “Concerts de l’année” a été abandonnée. Elle sera de retour l’an prochain et portera ainsi sur deux années. De quoi rassurer les potentiels nominés de cette catégorie. Une année singulière aussi dans la salle de La Seine Musicale puisque le public a été remplacé par des intermittents du spectacle, testés avant d’assister au show, et par le Grand Orchestre des Victoires ! Une solution qui a permis aux artistes de ne pas performer devant une salle vide.

Maintenant que le contexte a été posé, passons désormais du côté des coulisses. Que se passe-t-il ? Comment cela a-t-il été orchestré ?

Un à un, les artistes sont arrivés avec leur équipe dès 18h à La Seine Musicale. En arrivant, nous avons croisé Suzane et Pomme. Deux artistes nominées dans la même catégorie, celle d’Artiste Féminine de l’Année. Si Pomme était détendue, Suzane était quant à elle un peu plus stressée. En suivant le sens de circulation, chacun a pu rejoindre sa loge et se préparer à performer sur la scène quelques heures plus tard !

Quant à nous, nous avons rejoint la salle presse, lieu où se trouve le photocall, les studios éphémères de France Bleu et de France Inter. Les écrans de diffusion de la cérémonie étaient de partout, pour ne rien rater de la cérémonie peu importe où nous étions. C’est donc entouré de plusieurs médias déjà prêts à commenter la cérémonie en direct que nous avons, de notre côté, slalomé entre les couloirs et les loges des artistes. Tout cela en respectant les règles sanitaires, bien évidemment !

On pouvait y apercevoir des photographies des précédents gagnants de la cérémonie accompagnée de leur trophée. D’Angèle à Bigflo & Oli en passant par Clara Luciani, de quoi donner envie aux artistes nominés cette année de figurer sur les murs l’année prochaine.

L’heure de la cérémonie (21h05) s’approchait à grands pas… lorsque Lous and the Yakuza fait son apparition avec son chien Eren. Quelques mots échangés avec une de ses connaissances et la voilà, elle aussi, rejoindre sa loge qui se trouvait à côté de Ben Mazué.

Après ce petit tour d’horizon, aficia était curieux de savoir le niveau d’excitation et de stress des artistes ! Nous avons donc mené notre petite enquête…

Des larmes, du stress et du rire

On se doute bien qu’une cérémonie de cette envergure ne laisse personne indifférent. Et ce que vous soyez le petit nouveau ou un habitué des lieux. Dans les couloirs des Victoires de la Musique, on a croisé Suzane, très concentrée. À en voir sa prestation sur “L’appart’ vide”, on comprend la maîtrise à laquelle elle a dû faire face. Il en va de même pour Clou, première nomination dans la catégorie Révélation Féminine de l’Année. À l’inverse, il y avait Pomme et Noé Preszow qui étaient très à l’aise et détendus face à cette soirée. Les deux artistes ont échangé avec beaucoup de sérénité sur leur nomination. Aucun stress, juste de l’excitation et des sourires qui en disaient long sur leur désir d’être aux Victoires.

En fin de soirée, nous avons croisé la grande gagnante de la Chanson Originale de l’Année : Camille Lellouche pour le titre “Mais je t’aime” qu’elle partage avec Grand Corps Malade. Un petit bout de femme qui n’en revenait pas de sa victoire. Entre des larmes de joie, de rire, de l’amour, de la reconnaissance et l’encouragement autour d’elle, l’artiste et comédienne a, à coup sûr, passé l’une des plus belles soirées de sa vie. C’est dans la même veine que Hervé, le lauréat de la catégorie Révélation Masculine de l’année était comme on peut dire : fou de joie. Les yeux brillants, un sourire indélébile était sur son visage tout le long de la soirée.

Avoir accès aux coulisses des Victoires de la Musique, c’est aussi découvrir les artistes et leurs réactions face à leur victoire, les découvrir attentifs face aux prestations de leurs amis artistes. C’était le cas pour Clara Luciani concernant la performance de Julien Doré sur le titre “Nous”. Des moments forts en émotions qui font ressurgir une fierté personnelle face aux sacrifices qu’ils ont pu faire pour en arriver là. De la persévérance et du travail. Ce qu’il en ressort chez les artistes, c’est cette passion qui est indéniable et nous a fait vibrer toute la soirée.

Arrive désormais l’un des moments improbables de la soirée. Un événement qui a d’ailleurs causé quelques frayeurs à Camélia Jordana… Son chien a pris la fuite pendant la soirée. Heureusement, tout est très vite revenu à la normale et on a retrouvé la chanteuse de “Facile” plus soulagée et détendue.

Un marathon d’interview

La prestation en direct c’est une chose, mais en coulisse, ça s’active énormément pour chacun des artistes qui arrivent entre 18h et 20h en loges. Dès leur arrivée et tout au long de la soirée, sans la moindre interruption, les artistes sont demandés de toute part. Préparation maquillage lorsqu’ils se pointent en loges, échauffement vocal ou physique (comme c’est le cas pour Hervé), Photocall avant et après leur passage sur scène…

Chacun des artistes prend la pose, plus ou moins à l’aise face aux nombreux journalistes présents en salle de presse (même si, suite à la crise sanitaire, le nombre de médias autorisés en salle de presse est très limité…) ! Entre temps, leur planning interviews très serré est réglé à la minute : ils enchaînent France Inter, France Bleu, France TV… Viennent s’ajouter les sollicitations impromptues comme RTL, Le Parisien ou BFM TV prêts à dégainer un dictaphone ou une caméra pour récolter les impressions à chaud, quand les journalistes de Quotidien traquent les artistes dans leurs moindres faits et gestes (de quoi remplier le Petit Q de Willy Papa)…

Ce sont d’ailleurs peut-être les seuls à avoir pu interviewer Roselyne Bachelot aux côtés de Suzane. Parfois, aficia se faufile également quand d’autres petits médias leur demandent un photoshoot exclusif comme on l’a vu avec Pomme ou Ben Mazué pour Arty Magazine. Beaucoup de sollicitations médiatiques, très peu de repos… C’est aussi le jeu des Victoires ! Ils ne profitent pas tellement de la soirée, pourtant entièrement projetée sur les nombreux écrans mis à disposition. La plupart préfèrent discuter, verre de champagne à la main, avec leurs proches, leur équipe ou échanger avec d’autres artistes. On a notamment vu Eddy de Pretto échanger avec Clara Luciani ou encore Ben Mazué féliciter Pomme et Yseult pour leur récompense respective. De beaux moments que l’on ne peut voir qu’en backstages !

Des rencontres…

Comment est-il possible de se retrouver au milieu de tous ces artistes sans leur poser quelques questions concernant leur présence à cette cérémonie ? aficia vous a concocté des interviews avec Pomme, Camille Lellouche, Noé Preszow, Cécile Legros (responsable presse de la cérémonie), Chad Boccara (Producteur et manager de Suzane), Gaël Faye, Mosimann et Hervé… De quoi vous faire découvrir encore un peu plus les Victoires de la Musique sous un autre angle. Êtes-vous prêts ?

La suite de nos interviews en mode Victoires de la Musique… très bientôt !

Le mot de la fin…

Pour cette 36ème édition, aficia a tenu à vous partager la soirée sous un autre angle. Découvrir les coulisses d’une cérémonie n’est jamais évident, surtout en période de pandémie… Et pourtant c’est chose faite ! Les Victoires de la Musique prouvent une fois de plus la nécessité de la culture dans notre quotidien. Un moyen de se divertir, s’identifier à un artiste, une histoire, une émotion. Les sourires cachés sous les masques des artistes prouvent à quel point retrouver le chemin de la scène un petit instant est primordial. Une soirée forte en émotion à revoir sur nos (également) réseaux sociaux !