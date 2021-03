Aujourd’hui place aux Femmes ! Apple Music célèbre les femmes de l’industrie musicale et ça fait vraiment du bien. C’est à écouter avec aficia.

C’est quand même bien triste qu’il faille encore en 2021 une journée pour le droit des Femmes. Mais petit à petit la société avance, dans le bon sens. Et dans la musique aussi, la révolution est de mise.

En effet, les Femmes s’affichent plus fortes que jamais, libres et indépendantes. Des artistes qui profitent d’un art pour, souvent, faire passer des messages inspirants. Comme Suzane, Camille Lellouche ou encore Cardi B par exemple.

Et justement, aujourd’hui Apple Music laisse totalement la parole aux Femmes. De Cara Delevingne à Suzane en passant par Camille Lellouche, les ‘Femmes Visionnaires’ nous offrent des playlists afin de mettre en avant les femmes qui les ont inspirées.

De Camille Lellouche à Suzane…

Camille Lellouche, qui a eu les honneurs de lors de la dernière cérémonie des Victoires de la Musique, nous livre ainsi sa sélection de trente titres qui marquent sont parcours. À travers sa playlist elle rend hommage aux femmes qui l’inspirent au quotidien et qui, comme elle, prennent leur destin en main. “Elle ont forgé la femme que je suis aujourd’hui, une femme libre dans mes choix, une femmes indépendante, une femme forte !”.

De son côté, Zoe Wees rend hommage aux artistes qui la réconfortent et qui, comme elle contrastent la force et la vulnérabilité. De Luz à Ariana Grande en passant par Bea Miller, Selena Gomez ou encore Billie Eilish, Zoa Wees faire la démonstration de la puissance, la douceur et la fragilité.

Suzane également nous livre sa playlist inspirante… Elle qui nous a largement conquis avec son premier album Toï Toï aura largement de quoi vous inspirer avec des artistes comme Angèle, Clara Luciani ou encore Hoshi.

“30 femmes qui font bouger les lignes en parlant de leur corps, de leur sexualité, de leur combat, de leur féminité. 30 femmes qui libèrent leur parole pour que d’autres soient peut être un jour entendues. 30 raisons de croire qu’en chantant ces chansons toutes en chœur, on devient une armée aussi grande que les danseuses de Beyoncé réunies. 30 chansons de femmes qui m’inspirent et qui j’espère vous inspireront autant à l’écoute de cette playlist. Mets le volume à fond et laisse entrer le Girl Power !”

Au-delà de Camille Lellouche, Suzane et Zoe Wees, Apple Music nous propose également les playlists de Cardi B, Cara Delevingne, Stéfi Celma, Saweeti, Karol G, St. Vincent, Arlo Parks, Coeur de Pirate, Romy, Jazmine Sullivan, Alessia Cara, Celeste, Tove Lo, Noga Erez, Loretta Lynn, Caroline Shaw, Diane Warren, Carly Pearce, Linda May Han Oh, Remi Wolf, Tkay Maidza, Yola, Tasha Cobbs Leonard, Rosé, Alice MErton, Nora en Plume, Eefje de Visser, Rene Liu, Zhou Xun, Joye Yung, Malorie Blackman, Enny, Jamelia, Kamille, Mariya Takeuchi, Aina The End, Guneet Monga, Bowkylion, Jasmine Sokko, Alaa Balkhy, Gülsin Onay, Elodie, Lola Indigo, Ludmilla, Diniela Espinosa, Zemmoa, Kenia OS, Antje Schomaker, Rola, Natasha Abel, Diana Gorovaya, Missy Higgins, Jack River et Chai.

Il y a donc largement de quoi se faire plaisir à travers ce très large panel de Femmes. Des Femmes qui représentent la diversité, qui représentent la musique actuelle. Des Femmes qui, elles aussi, pourraient devenir inspirantes demain !

Les Femmes qui font l’Histoire…

En plus des playlists déjà disponibles sur Apple Music, un film est également proposé aux abonnés d’Apple TV : ‘Les Femmes qui font l’Histoire’. Un film très inspirant, une fois de plus, qui laisse pleinement la paroles aux Femmes.

Ainsi, on y retrouve de nombreuses artistes comme Katy Perry, Cardi B, Erykah Badu, Alicia Keys, Lous And The Yakuza ou encore Aya Nakamura nous livrer des messages d’empowerment. Bref, le Girl Power est bien présent et risque de vous donner des ailes.