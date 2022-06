Cat Burns invite Sam Smith sur un remix de sa ballade “Go”

Cat Burns, la nouvelle sensation britannique, surfe sur le succès de son titre “Go” en proposant à Sam Smith de la rejoindre. Découvrez cette pépite sur aficia.

Cat Burns est décrite par la presse britannique comme la voix pop de la prochaine génération. Pour l’artiste noire et queer, l’aventure démarre, comme beaucoup de nouveaux artistes, sur TikTok. S’ennuyant, la chanteuse se créé un compte en 2020 et reprend les derniers challenges musicaux à la mode. La sauce prend et l’artiste devient rapidement virale. C’est là qu’elle décide d’y diffuser ses propres morceaux. Et le titre “Go” va profiter à l’attrait grandissant autour de Cat Burns.

Sorti pour la première fois en 2020, le titre bénéficie d’une multitude de versions différentes (piano, remix dubstep …). Ce n’est que depuis le début de l’année que l’artiste score dans les charts britanniques. Présente depuis une dizaine de semaines dans le Official UK Charts, elle a réalisé son meilleur classement la semaine dernière en #2, juste derrière “As It Was” de Harry Styles. Tout est donc une question de patience et d’algorithmes. Le clip, quant à lui, est seulement sorti il y a 2 mois.

Une nouvelle version avec Sam Smith

Mais ce succès, Cat Burns aimerait bien le voir dépasser les frontières du Royaume-Uni. Pour se faire, elle invite Sam Smith, reconnu mondialement pour sa voix puissante si reconnaissable. Celui-ci n’apport pas vraiment de valeur ajoutée au morceau, si ce n’est son expérience. Mais parlons plutôt du morceau “Go” et de son interprète originelle. La chanteuse britannique est dotée d’une voix soul, très chaude et incroyablement douce. Cette ballade est merveilleusement habillé d’une guitare sensible. Les harmonies vocales de l’artiste sont superbes, d’une amplitude et d’une maitrise dingue. Mais attention, ne la cataloguez pas d’artiste RnB. L’artiste se définit comme une artiste pop.

“Go” parle de la découverte angoissante de l’infidélité de son partenaire. Il s’inscrit parfaitement dans les sujets de prédilections de Cat Burns. L’artiste propose des textes francs, très sentimentaux, pleins de couleurs et de contrastes. Les sentiments, qu’ils soient négatifs ou positifs, sont le cœur de sa musique. Etant queer, elle tient également à ce que la diversité est une place importante dans son œuvre. Son dernier EP se nomme Emotionally Unavailable et tente d’expliquer pourquoi la nouvelle génération Z est si indisponible émotionnellement. En définitive, Cat Burns est une artiste promise à un avenir grand et certain que nous vous proposons de découvrir immédiatement.

Découvrez “Go” de Cat Burns & Sam Smith :

Cat Burns se produira au Stade de France le 29 juillet en première partie d’Ed Sheeran. Elle assure également les premières parties des dates de Bruxelles ou Amsterdam notamment.