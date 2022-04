Harry Styles propose le pétillant “As It Was”

Harry Styles s’apprête à sortir un troisième album introduit par un premier tube nommé “As It Was”, à découvrir sur aficia.

Harry Styles aura connu un succès sans précédent avec son deuxième album Fine Line, écoulé à plus de 9 millions d’exemplaires. Il renferme notamment “Watermelon Sugar”, son plus grand succès, mais surtout “Adore You”, qui est un véritable diamant brut, tant musicalement que visuellement. L’opus figure d’ailleurs encore parmi les vinyles les plus vendus au monde en 2021. Ayant laissé le temps à ce dernier de vivre, le chanteur britannique est prêt à proposer de nouvelles compositions à travers un album nommé Harry’s House. On pourrait donc, au vu du titre de celui-ci, voir un opus plus personnel.

Un morceau synthpop savoureux

Pour introduire ce dernier, Harry Styles propose un premier single malheureusement très court mais rudement efficace nommé “As It Was”. Le morceau est un petit bijou synthpop très coloré qui sonne 80’s. Le titre fait donc la part belle au synthé, avec des parties instrumentales de haute volée. Une batterie douce sert de tempo à “As It Was” et la voix de l’artiste y est très posée.

Au niveau de la vidéo, Harry Styles y apparaît dans des tenues toujours très iconiques. Décidément, il peut porter tout ce qu’il veut, ça lui ira parfaitement. Très attaché à la dualité masculinité/féminité, l’artiste rayonne. Dans le clip, il tourne sur une plateforme, comme à la recherche d’un amour inatteignable. La vidéo a également une saveur toute particulière puisqu’elle a été réalisée par l’artiste ukrainienne Tanu Muino, dont le pays a été envahi au deuxième jour de tournage.

Le troisième album de Harry Styles, nommé Harry’s House, sortira le 20 mai. En parallèle, il sera en tournée européenne pour défendre ses deuxième et troisième opus. Il passera notamment par ‘l’Accor Hotel Arena de Paris’ le 5 juillet. Harry Styles sera également une des têtes d’affiche de ‘Coachella’ les 15 et 22 avril. Enfin, pour s’immerger dans son nouveau disque, il propose le site internet We Are Home.

Découvrez “As It Was” de Harry Styles :