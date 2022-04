C’est clippé #15 avec Tarik, Lucky Love, Caballero & Cœur de pirate

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Tarik – “En voilà une question”

Il a fait ses preuves lors de la dixième édition de ‘The Voice’. Ce rappeur à voix a su charmer le public avec un rap intense digne des plus grands. Aujourd’hui, Tarik est signé chez Universal Music (Decca Records) et prépare la sortie de son premier opus. En guise de présentation, le single “En voilà une question” dont les images viennent d’arriver. À seulement 21 ans, ce conteur d’histoires nous interpelle avec classe et ironie sur les questions gênantes et déplacées qu’on a tous déjà reçues, que ce soit sur ses orientations, son âge, la religion. Et ce, toujours avec beaucoup de sympathie !

LUCKY LOVE – “PARADISE”

Comédien, danseur et mannequin, on pensait avoir tout vu de LUCKY LOVE… et pourtant ! Nous n’avons encore rien entendu puisque l’artiste ajoute à son arc des talents d’auteur, de compositeur et d’interprète. C’est avec “PARADISE” que LUCKY LOVE exploite sa poésie et sa créativité au service de sa singularité. Tout se transpose dans la mise en images dans laquelle il évolue sur plusieurs plans. Le rendu est majestueux comme tiré d’une œuvre d’art de Caravage. Un clip sensationnel pour affiner sa sensibilité artistique !

Caballero – “Osito”

Caballero est de retour avec un tout nouveau projet : Osito. Prolongement old school de son dernier album Oso. Dans une ambiance mi-lugubre, mi-dessinée, le rappeur belge renoue avec une écriture profondément technique. Le clip ne manque pas de célébrer ce style, chaque titre du projet étant une mininarration pour dévoiler une facette de l’artiste. Amateurs d’assonance, de rimes riches ou enlacées, ce projet est fait pour vous ! Enfin, pour celles et ceux qui aiment l’image, le clip est un petit bijou. Ambiance sépia, noire et blanche ou animée, chaque phase de clip est propre à un paragraphe. En bref, Caballero a bien noté les retours élogieux de « goût du beurre« , et a régalé son public puriste, et ne fait que confirmer une chose, l’osito est en place.

Cœur de pirate – “Tu peux crever là-bas”

Alors qu’elle fait vivre son album Impossible à aimer sur scène au Québec, Cœur de pirate continue également de le promouvoir à travers des clips. Cette fois, elle opte pour la mise en images du titre “Tu peux crever là-bas”. Réalisée par Anthony Coveney, cette vidéo aux couleurs vintages montre la chanteuse dans un rôle de coach d’un cour de patinage artistique, qui semble ordinaire de prime abord mais qui se révèle tout autre au fil du clip. On s’aperçoit qu’une sorte de règlement de compte se créé entre plusieurs artistes féminines et un jeune homme venu troubler ce moment. Finalement, les patineuses parviennent à renverser la situation et se montrent telles des girls boss face à cette homme qui tentait de les malmener jusqu’à là !