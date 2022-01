C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Gael Faure – “La mémoire de l’eau”

Poétique, épuré et puissant, Gael Faure joue de sa plume et nous propose de découvrir “La mémoire de l’eau”. La mise en images réalisée par David Freymond est un voyage dans les eaux, une immersion au sein d’un ballet hypnotique et aquatique porté par des danseuses de natation synchronisée.

Une histoire qui se dessine à travers les regards, la solidarité et incontestablement le sentiment de liberté !

French 79 – “4807”

Quelques lignes ne suffiraient pas pour découvrir l’ambiance de clip “4807”, hors-norme et ascensionnel signé French 79, aka Simon Henner. Le producteur français nous entraîne dans un immense voyage entre montagnes rocheuses et paysages désertiques, à la frontière du surnaturel et de du futuriste. C’est un peu “comme un jeu vidéo ou un film d’aventures,(…) l’idée du clip était de retranscrire cette sensation d’inconnu, de découverte mais aussi d’introspection, de quête mystique… et d’illustrer le sentiment de quiétude mêlé à celui d’excitation que l’on peut avoir quand on est éloigné de tout, presque perdu et qu’on cherche un sens à la vie”, décrit l’artiste. Un clip d’une qualité inouïe !

Shawn Mendes – “It’ll be okay”

Vous n’êtes surement pas passés à côté de “ It’ll be okay”, le dernier titre de Shawn Mendes. Un morceau qui a tout d’une véritable ballade comme il sait si bien faire. Il aura fallu attendre plusieurs semaines avant de découvrir le clip qui accompagne ce titre, déjà écouté plus de 65 millions de fois sur Spotify. Et c’est en plein milieu de Toronto, errant, sous la neige, au milieu de l’immensité de la ville que l’on découvre l’artiste. On le sent comme dans une bulle, face à lui même, alors que la vie dans la ville semble battre son plein… Une mise en images simple transmettant toutefois parfaitement la mélancolie véhiculée par ce titre !

Les Rappeurs en Carton – “J’vais le faire quand même”

On vous avait déjà parlé d’eux, et aficia maintient son intuition et soutien aux Rappeurs en Carton ! De retour avec un nouveau clip et single dénommé “J’vais le faire quand même”, le trio déjanté nous emmène une nouvelle fois dans un délire énergique. Cette fois-ci, c’est un hommage sincère aux bétises spontanées qui est clamé. Single entêtant à la maitrise sonore et visuelle affirmée, le groupe réussit le défi audacieux d’allier humour et qualité sonore. À chaque sortie la progression est nette, il nous tardent sincèrement de croiser RPC en lives, ça promet !