C’est clippé #21 avec Malo, Koline, Marine Quéméré & S-Crew

C‘est clippé pour…

Malo – Laisse toi tranquille

C’est un vent de fraîcheur et de légèreté qui souffle sur la scène musicale française. Avec son nouveau single intitulé “Laisse-toi tranquille”, Malo annonce un retour résolument pop, gorgé de lumière et de positivité. De son timbre de voix suave et aisément identifiable, il conte la quête à l’apaisement dans un quotidien parfois bancale. Cette production dansante calibrée pour la saison estivale est sublimée d’une mise en images colorée pour laquelle les plans ont été captés en Île-de-France. Entouré d’une bande de joyeux lurons, Malo s’adonne à quelques mouvements de danse, esquissant de larges sourires et communicant indéniablement sa joie de vivre.

Koline – Tempo

“Même dans le noir, je me fais de l’ombre”, Koline revient avec le bouleversant “Tempo”. Un nouveau titre plus en douceur où l’artiste se délivre sur sa solitude. Un regard posé sur la perception qu’elle porte d’elle-même dans ce monde. Un constat que bien trop de personnes se posent dans des moments de solitude. Trouver sa voie n’est pas chose facile et l’artiste le résume avec sa poésie.

C’est dans la lignée que le réalisateur Andonu Betbeder a réalisé le clip. Dans un esthétisme soigné, Koline évolue dans un environnement traduisant ses pensées. À travers son regard dévasté, elle laisse couler des larmes pailletées. L’avenir sera-t-il plus radieux ? Réponse le 17 juin pour découvrir son EP.

Marine Quéméré – Hélicoïdal

En musique ou à l’image, Marine Quéméré impose véritablement son style inspiré des années 70. Un univers qu’elle assume une fois encore avec le clip illustrant “Hélicoïdal”, fraîchement dévoilé !

Réalisée par l’artiste Dustin Lynn entre les terres siciliennes et françaises, cette vidéo nous entraîne au cœur d’un tourbillon mélancolique, notamment au travers des couleurs, des expressions de visage, de la mise en avant de la nature et même de l’enchaînement des plans. Tant d’éléments faisant de cette oeuvre une vraie pièce aux allures cinématographique, nous menant tout droit vers l’arrivée de son EP, un projet prévu à l’automne.

S-Crew – SRZ 2001

Enfin, possible de ne pas conclure ces clips de la semaine sur ce retour ! Le S-Crew signe un comeback tout en élégance avec “Senzoo Records 2001”. Pas de paroles, mais un clip digne du cinéma pour teaser l’arrivée imminente d’un prochain album du même nom, qui sera le troisième du groupe. À cette heure, les précommandes ont déjà dépassé les 30 000 exemplaires.