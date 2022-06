C’est clippé #25 avec Mauvaise Bouche, Arthur Ely, Pomme & Jean Jass

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Mauvaise Bouche – “Dingue”

On commence à en savoir davantage sur cette jeune artiste montpelliéraine que l’on appelle Mauvaise Bouche. Après “Solo” et “La râleuse”, on apprend qu’elle est désormais “Dingue” ! Pour son troisième single à l’ADN pop, elle avait “envie de parler de la folie des grandes villes” : “Je ne me sens pas ici chez moi, les nuages sont trop bas je me sens toute petite, ici tout va trop petite, je me sens trop fragile pour supporter cette putain de ville”, peut-on l’entendre chanter. Avec un clip home made, Mauvaise Bouche nous emmène dans un monde imaginaire où la normalité sont les gens qui trainent des pieds et deviennent reines et rois. Elle invite ainsi quelques passants à chanter avec elle dans le clip, on adore !

Arthur Ely – “Carte Jeune”

À quoi ressemble le quotidien d’un jeune dans notre société ? C’est ce qu’à exprimé Arthur Ely avec “Carte Jeune”. Une invitation à découvrir les constats de sa vie dans un univers où il fait bon vivre. Dans le clip qui l’accompagne, on évolue au fil des plans à travers un fisheyes. Un relief intéressant qui donne une dynamique pour rester accroché jusqu’à la fin. Avec ce jeune artiste, on prend le temps de flâner grâce à sa poésie, son flow et sa manière d’être. En alliant chanson moderne et pop, il semblerait bien qu’Arthur Ely soit le prochain chouchou des français !

Pomme – “Nelly”

Les prochaines semaines s’annoncent bien chargées pour Pomme (mais comme depuis le commencement de sa carrière au final !). En effet, après avoir annoncé son nouveau projet Consolation, dont la sortie est prévue le 26 août prochain, il était évident pour la chanteuse de donner vie à cet album sur scène. Sans surprise, Pomme sillonnera les routes de France (mais pas seulement) avec son équipe, dès janvier 2023. La billetterie est d’ailleurs d’ores et déjà en ligne. Mais pour nous faire entrer davantage dans l’univers de ce nouvel opus, Pomme vient de publier le clip de “Nelly”, une vidéo qui déborde de fortes significations. Bouleversée par les œuvres et la fin de vie tragique de l’écrivaine québécoise Nelly Arcan, la jeune lyonnaise lui rend hommage à travers cette nouvelle réalisation dont elle est au crédit. Pomme a ce dont d’imager les peines à travers son art, et ce, de façon toujours très esthétique et millimétrée. Elle nous le prouve une fois encore avec ce clip dont elle a commencé l’écriture il y a quelques mois à Montréal. C’est à voir sans tarder !

Jean Jass – “Doudoune en été”

Après son titre avec Akhenaton sur “Mains qui prient ”, Jean Jass avait confié sur ses réseaux, avoir adoré la simplicité et le caractère authentique du clip qui en avait suivi. “Pour moi, c’est bien plus qu’un clip. C’est bien plus qu’une chanson”. Le rappeur est de retour avec une formule similaire pour célébrer la sortie de son nouvel album Doudoune en été. Un retour aux essences du kick dans un clip intimiste pour le titre éponyme de l’album. Une réalisation humble mais émouvante, signée rayan.imoula. Plus que ce titre, c’est le projet tout entier que l’on vous invite vivement à découvrir. Tant pour ses prods variées (quasiment toutes réalisées par JJ d’ailleurs), que ses textes et flows rétros, c’est un immanquable de l’été. 𝐉𝐈𝐍𝐄𝐃𝐈𝐍𝐄𝐉𝐈𝐃𝐀𝐍𝐄 vient d’en marquer une belle.