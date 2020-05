Clip “Étrange Mélange” : Claire Laffut donne vie à son art

Moins d’un moins après la parution de son single estival, Claire Laffut lève le voile sur le clip d’“Étrange Mélange” et c’est à découvrir sur aficia !

Projetée sous les feux des projecteurs en 2018 avec “Vérité”, un single au rythme plutôt nonchalant, Claire Laffut a su imposer sa créativité et sa singularité. La même année, elle dévoilait l’EP quatre titres Mojo porté par le titre du même nom, suivi ensuite par le brillant et sensuel duo formé avec Yseult le temps de chanter “Nudes”.

En avril, l’artiste opérait un retour résolument moderne et solaire à travers “Étrange Mélange”, un nouveau single qui annonce la préparation d’un premier disque studio. Mais pour l’heure, Claire Laffut compte bien faire danser le public avec son dernier single désormais mis en images.

Un amour fini

Pour illustrer ses mots qui subliment une production aérienne, l’artiste, également connue pour ses talents de plasticienne, a intégralement réalisé son clip à l’aide d’une toile peinte à l’acrylique et dont la conception a débuté il y a plus de six mois. La vidéo met en mouvement les éléments picturaux dessinés par Claire Laffut, les teintes et les couleurs se mariant à merveille pour un résultat très créatif.

Sous le regard d’un soleil malicieux, un cortège de fourmis transporte un cœur, avant de le faire tomber au cours d’une chute qui lui sera fatal puisqu’il se brise au sol. Cette symbolique d’un amour fini se traduit dans d’autres séquences lorsque le serpent recrache un cœur encore battant qui connaîtra un destin tragique puisqu’il implose avant de s’assécher, au grand dam du serpent et de silhouettes attristées qui se dessinent sur les arbres qui perdent leurs feuilles. Les contraires se regardent puisqu’un homme qui dispose des caractéristiques du diable contemple le coucher du soleil, lui symbolisant les anges.

Découvrez “Étrange Mélange”, le nouveau clip de Claire Laffut :